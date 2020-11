Több nehézség tornyosul az idei karácsonyfa-vásárlás előtt

A korábban hagyományosnak számító lucfenyőt egyre inkább háttérbe szorítja az újabban divatossá vált nordmann, vagyis kaukázusi jegenyefenyő. Orlóci László szerint nem csoda, miután nem szúrós fenyőfajtáról van szó, amely ráadásul nagyon tartós, és a leveleit sem hullajtja.

A termelők, illetve a kereskedők évi mintegy kétmillió fenyőfát árusítanak az ünnepek közeledtével, amiből az importáru mennyisége 15-20 százalék szokott lenni, ami emelkedő tendenciát jelet, minután ezt elsősorban a nordmann fenyők adják.

A Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének számításai szerint amennyiben az elmúlt évekhez hasonló mód lehetséges majd árusítani idén is a fákat, akkor az inflációnak megfelelő áremelkedés várható, 3-4 százalék körül, azonban

ha valamiért megakad a hazai kitermelés, a többletimport akár 15-20 százalékkal is felhajthatja az árakat.

Vagyis leginkább a forint/euró árfolyama az, ami árdráguláshoz vezethet.

A nemrégiben meghozott járványügyi intézkedések egyelőre közvetlenül nem érintik az ágazatot, de mindenképp olyan hatást vetít maga elé, ami azt hordozza magában, hogy erősen korlátozott lesz a fenyőfa értékesítése. Ha ez így lesz, akkor az jelentősen akadályozni fogja azon emberek tevékenységét, akik a karácsonyfa termelésből és értékesítéséből élnek. Orlóci László megjegyezte, amennyiben lerövidül az értékesítési időszak, akkor sokkal kevesebb hazai fenyőfát fognak kivágni, akár még egy áruhiányt is magával hozva, bár vélhetően ezt a kereskedők – a drágább – importtal pótolni fogják.

Az esetleges veszteségekre kitérve az elnök hozzátette, az elsősorban a termelőket érintheti. Hiszen akár kivágják, akár nem a fenyőket, de nem lehet értékesíteni, akkor az elmaradt bevételt fognak jelenteni. Mindez a termelők és értékesítők bevételét tekintetve 20-30, de akár 50 százalékos bevételkiesést is jelenthet, ami milliárdos nagyságrendű üzlet egyébként.

Ugyanakkor a vásárlási kedvre is nagy befolyással bírhat a járvány.

Hiszen ismert, tavasszal, amikor az anyák napját is érintette az első hullám, a virágboltoknak és növényértékesítő helyeknek éppen, hogy sikerült átvészelniük azt az időszakot. Hasonló várható most a karácsonyfa-piacon is.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba