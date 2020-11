Hamar kell megvenni a karácsonyfát, mert kevés lesz és drága

A koronavírus második hulláma tavaszig is eltarthat. Ez azt jelenti, hogy ahogy az egész évünket és a korábbi ünnepeket, úgy a karácsonyt is megváltoztatja. A Metropol megkérdezett néhány szakértőt, hogy mire számíthatunk.

Pétek Géza surdi őstermelő szerint idén drágább lesz a fenyő.

„A koronavírus mindent átír – mondta Péntek Géza. – Itt Zalában mi már tisztán látjuk, hogy az árak felfelé fognak menni, hiszen minden kellék ára is nőtt, a duplájára, sőt van, ami a háromszorosára. Az emberek kevesebb fát fognak venni, mert sokan megijedtek a vírustól, és kevesebben mernek árusítani is, kimenni a piacra. Mi, termelők

már nyár közepe óta tudjuk, hogy hiány lesz a fákból.

Hiszen ekkor indulnak el a viszonteladók, hogy megrendeljék a szükséges mennyiséget maguknak, amit később továbbadnak a vevőknek. De idén kevesebbet rendeltek a járvány második hulláma miatt. Nem tudhattuk, és most sem tudjuk, hogy milyen szigorítások lesznek még.”

Az őstermelő elmondta: ha nyártól kezdve nem készítik elő a kivágni kívánt fákat, decemberben már aligha tudnak pótlást biztosítani.

„A viszonteladók először nem fogják megérezni, csak később, december 18-a körül, hogy nincs több fa, nincs mit eladni.

Nem úgy van, hogy kimegyünk az erdőbe és kivágjuk, ami tetszik!

Ennek megvan a menete, tervszerű gazdálkodás folyik, amit a nyári hónapoknál később már nem lehet elkezdeni. A koronavírus miatti bizonytalanság pedig erre is rányomja a bélyegét. Aki szép fát akar, annak érdemes minél előbb megvenni. Az őstermelők ugyanis már ezen a héten elkezdik kivágni, de legkésőbb november 15. körül. Azok a fák, amik külföldről jönnek, szintén már ki vannak vágva, vagy épp most vágják őket. Aki azért vár sokáig, hogy az a fa frissebb, ki kell ábrándítsam. Ugyanakkor vágták, mint a többit, november közepén” – árulta el a titkot Péntek Géza.

A szakértő azt mondja, minden évben a legtöbben a normand fenyőt veszik.

„Már ötéves divat, hogy aki csak teheti, az olcsóbb luc helyett a kicsit drágább normand fenyőt választja. Ez kevésbé hullajtja a levelét, tovább maradhat a szoba éke” – mondta Péntek Géza.

Sok családnál a korlátozások és a vírustól való félelem miatt idén nem ünnepelnek együtt: nem mernek találkozni a nagyszüleikkel, mert féltik őket. A Metropol olvasója is elmondta: idén úgy tervezi, nem költ karácsonyfára. Az unokák ugyanis nem mennek.

„Idén kicsit szomorú lesz a karácsony – mondta az olvasó, Gabriella –, de a fő, hogy egészségesek legyünk és a férjemmel mindketten jövőre is magunkhoz ölelhessük az unokákat. Családilag már megállapodtunk a fiammal és a feleségével, hogy idén mindenki külön ünnepli a karácsonyt. Nálunk szokás, hogy egymást megvendégelve töltjük a szentestét, ez most elmarad, és más vendéget sem fogadunk a vírus miatt. Ezért úgy döntöttem, hogy idén nem költünk fára és díszekre. Eddig is csak az unokák kedvéért lógattam fel a szaloncukrokat, idén azokat majd dobozból esszük.”

Évről évre többen rendelnek a neten fenyőt – ezt idén a koronavírus-járvány felgyorsította: sokan kevésbé érzik kockázatosnak, hogy online rendelnek házhoz szállítható fát.

„Nálunk már öt éve létezik ez a lehetőség, a jelenlegi helyzetben pedig ez tűnik a legbiztonságosabbnak is – mondta Tompa Mihály, a karacsonyfawebshop.hu ügyvezető igazgatója. – A futáraink maszkban, kesztyűben viszik házhoz a választékot. Az áraink nem sokat változtak a tavalyihoz képest, de nálunk eleve inkább prémium minőségű fákat lehet vásárolni. Nincs más, csak normand fenyő, ami a legkelendőbb fajta az összes közül.”

