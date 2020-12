Erre készüljenek a karácsonyfára vadászók

Nem érdemes december közepéig várni a fenyőfavásárlással, ugyanis valamennyi eladásra szánt fát november végére kivágják, vagyis nem kaphatók frissebbek – hívta föl a figyelmet a Magyar Kertészeti Árudák Egyesületének elnöke. A lényeg, hogy hűvös helyen kell tárolni a fákat, hogy a lehető legtovább tartósak maradjanak.

A fák árai az elmúlt években folyamatosan emelkedtek, elsősorban a munkaerő- és szállítási költségek miatt.

Mindezt fokozhatja az idei évben az euró/forint-árfolyama, így az importból származó áruk 10–15 százalékkal is drágábbak lehetnek a korábbi évekhez képest. És bármennyire is furcsa, ez hatással lehet a hazai fenyők áraira is, mintegy magával rántva azokat is – tette hozzá Boross Dávid.

Ennek megfelelően a lucfenyő ára 3500-4000 forint között indulhat méterenként, míg a nordmann fenyőnél nagyobb is lehet a szórás: vélhetően lesznek 4000-5000 forintos méterárasak, de az elsőosztályú, kifejezetten leválogatott, legjobb minőségű fák ára méterenként a 10 ezer forintot is elérheti.

A cserepes, földlabdával együtt kaphatók fenyők kereslete továbbra is elenyésző,

hiszen az évi 2,5-3 millió, megvételre kínált fának – beleérve a vágott-, a mű- és élő fenyőknek – az egy 1 százalékát sem teszik ki ezek, azzal együtt, hogy minden évben nő egy kicsivel a számuk.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba