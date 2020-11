Durvák a járványintézkedések, de a GDP-nket nem rázza meg úgy, mint a tavaszi karantén

Arról túl korai bármit is mondani, hogy pontosan mekkora lesz a gazdasági visszaesés mértéke Magyarországon, de azért szerencsére a tavaszihoz hasonlóra nem kell számítani – mondta az InfoRádiónak Madár István vezető makrogazdasági elemző.

Ugyan a most bejelentett lépések alig enyhébbek a tavasziaknál, a nappali aktivitás kisebb mértékű lezárása várható, különös tekintettel az alacsonyabb szintű oktatási intézmények nyitvatartásra, ezért a korábbiakhoz hasonló, durva,

történelmi mélypontnak számító 14 százalékos GDP-visszaesés több okból sem várható:

Egyfelől a mai napig velünk él számtalan koronavírus miatti hatás a gazdaságban, így eleve kisebb bázistól fogunk nekifutni az újabb sokkhatásnak.

Másrészt, ami nagyon fontos, az ellátási láncok épek, és a termelést a cégek sokkal jobban meg tudják szervezni a már felgyűlt tapasztalatok alapján, vagyis a koronavírus-járvány első hullámának a kínálati sokkja, ami igazán éles visszaesést hozott, egyelőre nem fenyeget

– magyarázta a szakember.

Összességében most arra lehet számítani, hogy az azonnali keresletcsökkenés, illetve a hosszabb távú keresleti kilátások miatt eshet a gazdaság teljesítménye, ami részben a készletezési döntésekre is hatással lehet, és akkor a kereslet kicsit élesebben hathat majd a kínálatra. Vagyis

egy érdemi, de a tavaszihoz képest lényegesen enyhébb gazdasági sokkhatás fogja érni a magyar gazdaságot.

Hasonló helyzet figyelhető meg Európa más országaiban is, még ha egyesek nagyon eltérő mértékben reagáltak a járványra, de a legeltökéltebben küzdők a teljes lezárás mellett döntöttek, vagy fognak dönteni a következő napokban, aminél jobb járványügyi kezelést még nem talált ki senki.

„Szomorú kimondani, de ez a helyzet” – fogalmazott Madár István –, tehát a „húzd meg, ereszd el” stratégia jegyében, amit az egészségügyi kapacitások túlterhelődésének érdemi veszélye fenyeget, a lezárás következik, ami Magyarországon most történt meg.

A Portfolio munkatársa arra is kitért, az, hogy más országokban is fékeznek, ugyan hatással van a magyar gazdaságra, de miután ez hetek, hónapok óta megfigyelhető tendencia, kevésbé befolyásolja most a képet. De kétségtelenül további negatív kockázat fog jelenteni, amennyiben Európa egésze oly mértékben áll majd le, ami már a termelési folyamatokat fogja újra akadályozni. De egyelőre ezzel nem kell számolni, és valószínűleg a gazdaság azon struktúrája, amin keresztül a termelési folyamatokat megszervezi, nem fog akkora mértékben sérülni, mint az első hullámban, amikor gyakorlatilag teljesen szétesett.

Nyitókép: Pixabay.com