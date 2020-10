Berobbant a használtautó-piac: rekordeladás született

Sokan vásároltak használt autót az elmúlt hónapokban: 212 900 ilyen gépjárművet írtak át új tulajdonosaikra a július-szeptember közti időszakban. Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója arról számolt be az InfoRádiónak, hogy már nyáron érzékelték azt a tendenciát, miszerint az olcsó, könnyebben megszerezhető és később könnyebben "eldobható" gépjárművek iránt megnőtt a kereslet.

"Az első és a második negyedévben visszatartott vásárlások a harmadik negyedévben robbantak be a piacra, és hozták a kumulált adatokat tekintve az egyébként rekordnak számító 2019-es év adatait ebben az évben is" - mondta a vezérigazgató.

A leggyakrabban gazdát cserélő márkák közt nincsen változás: az Opel, a Volkswagen és a Suzuki triója hosszú évek óta uralja a használtautó-piacot.

A gazdát cserélő autók bő egyharmada ezek közül a márkák közül kerül ki.

Tavaly összesen 810 920 autót vásároltak használtan a magyarok. ez 6,1 százalékos növekedést jelentett a 2018-as esztendőhöz képest. Akkor a piacon az eladások háromnegyedét a tíz évnél idősebb járművek adás-vétele adta, a kategóriák közt az alsó-közép volt a legnépszerűbb. A kisméretű járműveket keresték a leginkább a használtat vásárlók, a legnépszerűbb típus az Opel Astra volt, melyet a Suzuki Swift és a Ford Focus követtek. Az idei év első felében ugyanezek a típusok voltak a leginkább keresettek a piacon. Három Lamborghini is elkelt A használtautó-piacot kevéssé rázta meg a koronavírus-járvány, a minőségi, egy-hét éves használt autókkal kereskedők számára még új vevőket is hozott a járványhelyzet - állapítja meg a DasWeltAuto az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Magyarországon az idén az első háromnegyed évben 586 489 gépkocsiátírást regisztráltak, mindössze 2,1 százalékot esett vissza az értékesítések száma 2019 hasonló időszakához képest - idézik a Datahouse adatait. A Volkswagen Csoport márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használt autó üzletágának vezetője, Frank György az élénk forgalmat azzal magyarázza, hogy az új kocsik hiányára a fiatal, minőségi használt gépjárművek jelentenek megoldást. A márkaigazgató várakozásai szerint az utolsó negyedév forgalma még az eddigi csekély kiesést is kompenzálhatja.

A közleményben ismertetik: januártól szeptember végéig a legtöbben alsó-középkategóriájú gépkocsit kerestek, ez tette ki a piac 29,48 százalékát, de a kisautók (22,79 százalék) és a felső-középkategóriás modellek (15,28 százalék) is népszerűek voltak. A luxusautók piaca szintén pezsgett: az országban új gazdára talált 852 Porsche, 18 Ferrari, 5 Rolls-Royce és 3 Lamborghini.

A legnagyobb számban Budapesten, Pest megyében, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vásároltak használt autót.

Nyitókép: Pixabay