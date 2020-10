Megdrágíthatja a kenyeret a drága búza

A takarmánybúza 54 ezer forintos áron, vagyis 21 százalékkal drágábban forgott szeptember harmadik hetében. Az intézet beszámolója szerint a kukorica az említett időszakban tonnánként átlagosan 47 800 forintos termelői áron cserélt gazdát a hazai piacon, ami az egy évvel korábbihoz képest 15 százalékos áremelkedés.

A lap emlékeztetett arra, hogy a termény érése idején - a kukorica számára kedvező időjárás miatt - sokan rekordtermésre és árcsökkenésre számítottak, most azonban elképzelhetőnek tartják, hogy az állattenyésztés csökkenő állománya miatt esetleg visszaeső keresletet pótolja más, ez pedig nem engedi lenyomni az árakat. T

ámaszt nyújthat az áraknak az ipari célú kukoricafelhasználás is: a bioetanol- és az izocukorgyártás szükségletei százezer tonnás nagyságrendben növekedhetnek, hasonlóan a keményítőgyártás búzaigényéhez. A NAIK AKI a nemzetközi piacon is emelkedő trendről számolt be az említett termékek esetében. A világpiaci árakat a cikk szerint a kínai kereslet és egyes térségek gyengébb termése nyomta feljebb.

A hír kapcsán a Napi.hu emlékeztet a malomipari szereplők korábbi figyelmeztetésére, hogy kénytelenek megdrágítani a lisztet, ami akár a fogyasztókig is eljuthat.

