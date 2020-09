Az NHP hitelek felét működésfinanszírozásra költik a vállalkozások

Eddig több mint hatezer vállalkozás jutott hitelhez az NHP Hajrá konstrukcióban, a teljes leszerződött volumen megközelíti az 500 milliárd forintot, ami ahhoz képest, hogy csak pár hónap telt el, nagyon nagy összegnek tekinthető, és közel 8 ezer ügyletről beszélhetünk - mondta az InfoRádiónak Pulai György, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Szavai szerint

egyelőre a volumen felét forgóeszköz-finanszírozásra igényelték.

"Ez annak fényében nem meglepő, hogy a vállalkozások főleg a működési kiadásokat akarják hitelből finanszírozni a túlélés érdekében, de mi arra számítunk, hogy amint az üzleti környezet kiszámíthatóbbá válik, a beruházási hitelek részaránya nőni fog" - mondta az igazgató. Egyelőre a kihelyezett volumen harmada-negyede ment új beruházások finanszírozására.

Pulai György felidézte, hogy a jegybank a vírus miatti válság kitörése óta milyen intézkedéssorozattal segítette a hazai vállalkozásokat. Az egyik legelső intézkedés még március közepén a már folyósított NHP konstrukciókra vonatkozó rugalmas átüzemezési lehetőség és hitelvisszafizetési moratórium bevezetése volt. Ezt követte később az NHP Hajrá hitelprogram elindítása, amely jelentős keretösszeggel, 1500 milliárd forinttal áll a kis- és középvállalkozások rendelkezésére. A korábbi NHP programokhoz képest jelentősen megemelték az igényelhető hitelösszeget egymilliárdról 20 milliárdra - ami így már a középvállalkozások stabilitását is segíti -, a futamidőt pedig 20 évre növelték, és bővítették a felhasználás körét.

"Előtérbe kerültek a rövid lejáratú hitelcélok, mivel sok vállalkozás árbevételcsökkenést szenvedett el, ezért fontos a likviditás megőrzése, ezért ismét van lehetőség forgóeszköz-finanszírozásra is" - említette meg a legutóbbi, NHP fixprogramhoz képest az egyik fontos különbséget Pulai György. Ezt egyébként sokkal szabadabban most használhatják a vállalkozások, nemcsak készleteket, de akár bérfizetést vagy működési kiadásokat is finanszírozhatnak belőle. Ismét lehetővé tették már nemcsak az uniós, de a hazai forrású támogatás-előfinanszírozást is az NHP-ból lehívott összegből. Emellett a program már segíti a hazai kkv-k külföldi beruházásait, továbbá társasházak számára is elérhetővé tették.

Kiemelte azt is, hogy az MNB két hétben maximálta a hitelbírálati időt a vállalkozások mielőbbi forráshoz jutása érdekében.

"Fontos újdonság, hogy egyfajta kamatkompenzációval is próbálja ösztönözni az MNB a hitelezésre a hitelintézeteket, ezért van mozgástere a bankoknak arra, hogy a 2,5 százalékban maximált kamatból engedjenek" - hívta fel a figyelmet Pulai György. Szerinte a bankok megtehetnék, hogy azt mondják, egy évig a vállalkozásnak nulla, vagy legfeljebb egy százalék kamatot kell fizetnie.

"Arra bátorítjuk a vállalkozásokat, hogy próbáljanak minél több banktól ajánlatot kérni azért, hogy minél kedvezőbb feltételek mellett juthassanak finanszírozáshoz" - tette hozzá.

