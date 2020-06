Prémiumautókkal és kedvezményes bérleti díjjal erősít a Mol Limo

"Folyamatosan figyeltük, hogyan alakul a használat, és mivel az autómegosztás járványhelyzetben is viszonylag biztonságos közlekedési formának számít, ezért próbáltuk segíteni a felhasználóinkat a minél könnyebb igénybevételben" – mondta az InfoRádióban Czikora Tamás, a Mol Csoport mobilitási vezetője. Ezek között említette az orvosoknak adott 20 ezer forintos kedvezményt, illetve a még jelenleg is élő 30 százalékos kedvezményt is. Emellett bővítették az igénybevételi zónákat ott, ahol a kórházak épp a zóna szélén helyezkedtek el.

"Sokan regisztráltak ebben az időszakban, valószínűleg olyanokhoz is eljutott ez a közlekedési forma, akik korábban talán még nem próbálták" – mondta Czikora Tamás. Szavai szerint amit segíteni tudott a Mol Limo és az autómegosztás a járvány nehezebb időszakában, azt próbálták megtenni.

Húsz tisztán elektromos meghajtású BMW i3-mal bővült a cég flottája, ez egy prémiumkategóriás autó, jelentős hatótávval és pakolófelülettel, ezért azt remélik, hogy jól kiegészíti majd a flottát. További újdonság, hogy a Mol Limókat már nemcsak 24 órára, hanem akár 3 napra is bérbe lehet venni, és egyes modelleket már napi 10 ezer forintért el lehet érni.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán