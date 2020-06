A gyümölcsök bolti árán is meglátszik a tavaszi fagy

Eddig nagyjából feleannyi gyümölcs termett, mint a korábbi években: és cseresznyéből, meggyből, kajsziból is kevesebbet szüretelhetnek. Mindez az árakon is meglátszik: harmadával is többe kerülhetnek ezek a gyümölcsök – írja a hirado.hu az M1 Híradója alapján.

Roskadoznak az ágak a cseresznyétől a Szomolyai Önkormányzat kertészetében. Idén olyan sok termett a gyümölcsből, hogy a polgármesteri hivatal a helyiek segítségét kérte a szürethez. A csorvási kertészetben 40 hektáron szedik le a fákról a gyümölcsöt a következő két hétben. Legalább 160 tonna terméssel számolnak, ami elég jónak mondható, igaz ebben a gazdaságban már viszonylag nagy területen esővédő fóliával és jégvédő hálóval próbálják elejét venni az időjárás okozta károknak.

Amíg más gyümölcsnek nem tett jót, hogy heteken át nem esett az eső, addig a szamócának ez nem okozott gondot. Persze öntözni kellett az ültetvényeket, de így csak annyi vizet kapott a növény, amennyire éppen szüksége volt.

Az idei év a szakemberek szerint felemás lesz, hiszen a várható gyümölcs terméssel minőségileg nem lesz gond, mennyiségileg viszont annál inkább. Becslések szerint ugyanis mintegy 500 ezer tonnára lehet számítani az évi, átlagos 800-900 ezer tonnával szemben.

„Tudni kell, hogy a gyümölcstermelésnél gyakran előfordul, hogy egy-egy gyümölcsfélénél virágzás idejében beköszönt a fagy”– mondta Mártonffy Béla. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti és beszállítói osztályának elnöke hozzátette, idén olyan helyzet alakult ki, amelyre eddig nem volt példa, hogy a március végétől számított hat hétben, 7-8 alkalommal volt fagyos az éjszaka. „Ez pedig minden gyümölcsfajt érintett a szamócától egészen a körtéig, vagy a dióig” – tette hozzá.

A kevesebb termés várhatóan a bolti árakban is visszaköszön majd. Szinte biztos, hogy drágulnak a gyümölcsök. A kereskedők szerint akár 30-40 százalékkal is többe kerül majd például a cseresznye, a meggy, a kajszi, vagy az őszibarack.

Nyitókép: Pixabay