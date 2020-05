Látványosan megugrott az adókedvezményes nyugdíjbiztosítások száma

A magánszemélyek személyi-jövedelemadó bevallási tervezetét a Nemzeti Adó és Vámhivatal elméletileg már szinte mindenkinek elkészítette, és ezt az e-jsza portálon lehet megtekinteni március 15 óta - mondta Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője az InfoRádióban. Arra is felhívta az adózók figyelmét, hogy a biztosítóktól évente megkapott nyugdíjbiztosítási igazolások alapján ebben a dokumentumban, a megfelelő sorokat kitöltve lehet kezdeményezni a biztosítás után járó adójóváírást is. A biztosítók által kiküldött igazolások tartalmazzák a szerződésszámot, a tárgyévben befizetett összeget, valamint a biztosító és a szerződő adatait, és azt a biztosítói számlaszámot is, ahova a NAV az adójóváírást utalja - közölte Lambert Gábor.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikáira hivatkozva elmondta, hogy 2018-ban az év végén összesen 285 ezer nyugdíjbiztosítási szerződés volt érvényben, de csak 243 ezren éltek az adójóváírás igénylés lehetőségével. Ezzel lényegében az adott évben befizetett összegeik 20 százalékát bukják el, hiszen ezt az összeget,

adójóváírásként évi maximum 130 ezer forintot kockáztatnak ezzel

- tette hozzá Lambert Gábor.

Közölte azt is, hogy a nyugdíjbiztosítás nagyon népszerű termék, 2019. végére már 341 ezer fölé emelkedett az adókedvezményes nyugdíjbiztosítási szerződések száma. Ez 20 százalékkal, 56 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

