A raktárépítés lehet a hazai ingatlanpiac megmentője

Nem ördögtől való, hogy a vállalkozások már új fejlesztéseken törik a fejüket, de ezt megelőzi egy időszak, amikor a cégek értékelik a helyzetet, kivárnak, és stratégiát alkotnak – mondta az InfoRádióban Kővári Mihály, a Sberbank projektfinanszírozási vezetője szerint nem okozott olyan káoszt a koronavírus, hogy a fejlesztések leállításán kellene gondolkodni.

A lakáspiacot nemcsak a vírus befolyásolta, hanem már a kedvezményes áfa megszűnése és a szuperállampapír is. A járvány sok mindent lassít, az embereket tartalékolásra készteti, de a szakember nem számít maradandó visszaesésre, csak lesz egy visszapattanás, és az élet helyre fog állni a lakáspiacon.

Az irodapiacot befolyásolhatja a jövőben is a home office, mert most rengetegen dolgoznak otthonról, de ez nem újdonság, az irodabérleti piacon meghatározók a külföldi cégek magyar leányvállalatai, és ott már eddig is ismert volt a távmunka. Lesz konszolidáció, csökkenni fognak a bérelt területek, de a kedvező piaci környezet miatt lesznek olyan új cégek, amelyek az irodai kapacitást ki fogják használni – véli Kővári Mihály.

A logisztika a mostani válság nyertes szektora lehet, mert a járvány bebizonyította, hogy óriási potenciál van a csomagszállításban, webáruházban, online rendelésben. Akinek ilyen ingatlana van, lesz, az ki fogja tudni adni a jövőben.

