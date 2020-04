Hétfőtől indul az állampapíros nyereményjáték

Hétfőtől már online is lehet Babakötvény vásárláshoz használható ingyenes kincstári Start-számlát nyitni - közölte az MTI-vel Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára. Emellett elindul az online vásárlást népszerűsítő nyereményjáték is. Ennek keretében az Ügyfélkapun keresztül június 30-ig értékpapír nyilvántartási vagy Start-számlát nyitók 100 ezer forintot, az online állampapírt vásároló kincstári ügyfelek 50 ezer forintot nyerhetnek állampapírvásárlásra jogosító nyereményutalvány formájában. Előbbiből 25-öt, utóbbiból 50-et sorsolnak ki.

A nyereményjáték fő célja az, hogy egyre többen vegyék igénybe a Kincstár folyamatosan bővülő online szolgáltatásait

- közölte Tállai András. Az állam minden újszülöttnek automatikusan ad 42 500 forint életkezdési támogatást. A pénzt a Magyar Államkincstár írja jóvá a gyermek születésének napján, babakötvény azonban csak akkor válhat az életkezdési támogatásként kapott összegből, ha valamelyik hozzátartozó Kincstári Start-értékpapírszámlát nyit a gyermeknek. Az államtitkár szerint azért is megéri a babakötvény, mert a kamata is igen kedvező, és adókedvezmény is jár utána. 2020-ban 6,4 százalékos kamat jár, a félretett összeget ezen felül állami támogatás egészíti ki - a befizetések tíz százalékát, de legfeljebb hatezer forintot évente. Egyébként a MÁK-nál az értékpapírszámla-vezetés ingyenes, és a jegyzés, az adás-vétel, az újrabefektetés, a kamat- és törlesztésfizetés is díjmentes. Emellett készpénzfelvételi díj és pénzügyi tranzakciós illetékfizetési kötelezettség sincs.

Szerinte óriási az érdeklődés a babakötvény iránt, hiszen csak tavaly 34 ezer új számlát nyitottak, jelenleg pedig már 212 ezer gyermek rendelkezik Kincstári Start-értékpapírszámlával. Megjegyezte, hogy az érdeklődés a koronavírus-járvány idején is töretlen, ezért volt szükség arra a kincstári fejlesztésre, amely online elérhetővé tette a számlanyitási szolgáltatást is.

Jelenleg több mint 4,2 millió magánszemély rendelkezik ügyfélkapuval. A Kincstár legfrissebb kimutatása szerint több mint 977 ezer - tizennégy év alatti - gyermeknek nincs még Start-számlája.

