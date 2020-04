Esnek az árak az albérletek piacán is

A közel 20 ezer kiadó lakáshirdetés azt jelzi, hogy az albérletpiac már most ott tart, mint az iskolakezdést megelőző főszezonban. A kereslet is feléledni látszik. A budapesti árak alakulására jellemző, hogy egy hónap alatt 215 százalékkal nőtt, azaz megtriplázódott a havi 100 ezer forintos határ alatti bérleti díjjal hirdetett lakások száma.

A járvány miatt a turizmus gyakorlatilag leállt, ezért bérlő híján a rövid távra kiadott ingatlanokból egyre több kerül a piacra. Ráadásul új jelenség is terjed: korábban a rövid távra kiadott lakások léptek be a hotelek piacára, most viszont pont a fordítottja történik, és a hotelek lépnek be a lakáspiacra. Igaz, nem tömegesen, de több hotel és panzió elkezdte közép- és hosszú távú kiadásra hirdetni a szobáit, hogy ezzel is mérsékelje a bevételkiesést.

A budapesti 100 ezer forint alatti havi bérleti díjjal kivehető lakások száma egy hónap alatt megtriplázódott, és több mint 900 ilyen ingatlan található a kínálatban. A budapesti átlagos bérleti díj 160 ezer forint volt április elején, ami minimális, ötezer forintos csökkenést jelent. A kínálat megugrása azonban várhatóan még lejjebb szorítja majd az albérletárakat.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay