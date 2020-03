Újabb légitársaság áll le

Az EasyJet fapados légitársaság összes gépét határozatlan időre a földre kényszerítette a járvány miatt bevezetett "péládtlan utazási korlátozás" – írta a BBC nyomán a hvg.hu. Bár már korábban is számos járatot töröltek, a teljes leállást eddig el tudták kerülni. Vasárnap szálltak fel utoljára. Az EasyJet bázisrepülőtere a londoni Gatwick, a társaságnak 331 gépe van, eddig 159 úticélra több mint ezer járatuk repült.

A gépek személyzetét szabadságolják, ami alatt fizetésük 80 százalékát kapják meg.

Nem sokkal korábban az ugyancsak az Egyesült Királyságban működő Loganair vezetője arról nyilatkozott a BBC-nek, hogy a járvány komoly hatásait szerinte nem vészelhetik át a légitársaságok anélkül, hogy közpénzből kapnának segítséget. Ezt most az EasyJet leállása is nyomatékosította. A brit kormánytól már korábban segítséget kért a világ 294. leggazdagabb embere, Richard Branson tulajdonában lévő Virgin Atlantic légitársaság is. Múlt héten a Ryanair is bejelentette leállását. Flottájukat újraindulásukig az európai kormányoknak ajánlották fel.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Pixabay