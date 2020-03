Ezt kell tudni a boltok nyitvatartásáról

Nagyjából 135 ezer kiskereskedelmi egység működik az országban, ezek közül nagyjából 50 ezer lehet, amely az eredeti nyitvatartása szerint működhet. Közel 39 ezer élelmiszer, élelmiszer jellegű bolt lehet a mai napon korlátozás nélkül nyitva a blokkk.com becslése szerint. A gyógyszertárak száma közel 2.400, a benzinkutaké kétezer felett, a dohányboltoké ötezer felett mozog. Drogéria, illatszerbolt 2.400 körüli számban van. Gyógyászati segédeszköz bolt közel ezer van.

Ezen túlmenően mintegy

86 ezer bolt működését érinti a veszélyhelyzet miatt a kormány 46/2020. számú rendeletében elrendelt 15 utáni zárva tartás.

A rendelet egyébként megengedi, hogy a dolgozók a nyitva tartási időn kívül árufeltöltéssel, takarítással, kasszakezeléssel, webshopban megrendelt termékek összekészítésével és áruátvétellel foglalkozzanak ezekben az üzletekben is. Utóbbinál azért figyelni kell arra, hogy a fuvarozó nem léphet be az üzletbe, mert ő nem ott foglalkoztatott.

A blokkk.com szerint egyébként ezeknél az üzleteknél nem éri meg azzal trükközni, hogy egy iparcikkes boltban, vagy egy webshop bemutató termében egy kevés csomagolt élelmiszert, vagy üdítőt, vagy higiéniai terméket áruljanak, és akkor tovább tarthat nyitva, 15 óra után csak a megengedett termékeket kínálva.

A tilalom megállapításánál az fő kritérium, hogy épületben, épületrészben működjön a kereskedelmi egység.

Ezért a 15 órás zárás kötelezettsége a kivételek közé sorolt termékeken kívül mást forgalmazó nagykereskedőkre is vonatkozik.

Az üzleten kívüli árusítási formák közé tartozik a piac és a vásár is. A kettő között a különbség az, hogy a piac akár minden nap nyitva lehet, a vásár viszont alkalmakhoz, ritkább időszakhoz kötött. De mindkettőhöz kell engedély, kivétel a termelői piac, azt elég bejelenteni. Az élelmiszeres piacok nyilván nyitva lehetnek, nem csak azért mert piacok, hanem mert minden élelmiszerárus hely nyitva lehet bármikor. A kínai piac csak akkor, ha a jegyzőnél piacként be van jelentve piacként.

A mozgóbolt sem üzlet, tehát árusíthat bármit, amit egyébként.

Lehet közterületen is értékesíteni, de csak napi- és hetilapot, folyóiratot, könyvet, levelezőlapot, virágot, léggömböt, zöldséget, gyümölcsöt, pattogatott vagy főtt kukoricát, sült gesztenyét, pirított tökmagot, napraforgómagot, földimogyorót, egyéb magvakat, vattacukrot, cukorkát, fagylaltot, jégkrémet, ásványvizet, üdítőitalt, kávét, nyers tejet, büféterméket, sütőipari termékeket, előrecsomagolt süteményeket, édességeket.

Lehet házalni is, és persze korlátozás nélkül működhet a webáruház is - a házhoz szállítás mindenképp -, de arra ügyelni kell, hogy a bemutatóterem és az átvevőpont is üzlet, ha üzletben (épületben, épületrészben) van, tehát érvényesek rá a nyitvatartási korlátozások.

Átvevőpont elvileg működhet a parkolóban, mivel az nem épület, nem épületrész, hanem a jog szerint építmény. De ebben is körültekintőnek kell lenni a blokkk.com szerint. Vagy a boltbejárat utca felőli oldalán. De ez csak áruátvétel lehet, boltszerű értékesítés nem nagyon.

Az étel- és italautomaták működését sem érinti a korlátozás.

Nyitókép: Ujvári Sándor