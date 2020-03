Gyökeres átalakulás jöhetne a parkolásban és a tömegközlekedésben is

Jelenleg már van akkora felhasználói köre a nemzeti mobilfizetési rendszernek mind a parkolási-, mind az útdíjaknál, hogy érdemes lenne megfontolni a kényelmi díjak eltörlését, igaz, arra ügyelni kellene, hogy ne vegyék el a szolgáltatók kedvét az új fejlesztésektől, innovációktól - vélte a Napi.hu számára adott interjúban Veres Mihály, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (NM Zrt.) vezérigazgatója. Azokra ugyanis a rendszerek kifejlesztése és a folyamatos innováció finanszírozása érdekében volt szükség, és a kezdeti időben valóban kényelmi szolgáltatást jelentett a mobilfizetés. Jelenleg az autópályadíj-fizetésnél ez adja a szolgáltatók hasznát, és a korábbi fejlesztések megtérülését.

A felhasználók is megbékéltek ezzel, az NM Zrt.-nél azt tapasztalják, hogy már nem az ár, hanem a szolgáltatások alapján választanak piaci szereplőt. Sőt a vezérigazgató szerint sokan úgy kezelik az NM 5 százalékos jutalékát, mint a banki tranzakciós illetéket. A szolgáltatóknak azért továbbra is megéri, mivel az 5 százalékos jutalékért cserébe az NM Zrt-től kapnak egy működő platformot, amely szinte nulla költséggel üzemeltethető - mondta Veres Mihály. Szerinte jogalkotói kérdés, hogy az útdíjfizetési rendszerben megmarad-e az ő jutalékuk, de a forgalom alapján az látszik, hogy javarészt a kényelmi díjas szolgáltatások felől érkeznek a megrendelések.

Milyen díjakat szed az MN Zrt.? Az MN Zrt. részesül a viszonteladók kényelmi díjából és a szolgáltatók is részesedést fizetnek a beszedett összegek után.



A parkolásért tranzakciónként 40 forintot kap a viszonteladóktól.



A parkolási cégek 10 százalékot utalnak át minden mobilparkolás után.



Az útdíjbevételek és a mobiljegyek után 5-5 százalék illeti meg őket.

Az etikátlan szolgáltatókkal kapcsolatos felvetésre elmondta, hogy az NM-hez nem érkezett direkt ügyfélpanasz. Egyúttal ígéretet tett rá, hogy megvizsgálják az etikátlanul versenyelőnyhöz jutó viszonteladókat, és ha kell, változtatnak a jelenleg érvényben lévő keretrendszerükön, amin keresztül egy-egy szolgáltató, viszonteladó igénybe veheti az NM platformját.

A vezérigazgató szerint ugyanis

a bizalom a mobilfizetésnél alapvető fontosságú, különösen a járványveszély kapcsán, amikor felértékelődnek a készpénzmentes fizetési megoldások.

A vezérigazgató szerint a technológiai fejlettség és a mobilfizetési rendszerek lefedettsége alapján akár meg is lehetne szüntetni a parkolóautomaták rendszerét is. Ugyanakkor bár kisebbségbe kerültek már, de még mindig jelentős azok aránya, akik teljesen elutasítóak a mobilfizetési rendszerekkel kapcsolatban. Nekik is elérhetővé kell tenni a parkolást, de nem tartja elképzelhetetlennek, hogy értékesítési pontokat hozzanak létre a készpénzhez ragaszkodók számára, ahol az eladók rögzítik majd a rendszámot a rendszerben. Megemlítette, hogy az NM Zrt. olyan értéklánc alapú platform megoldást kínál, amelyhez ha a partner csatlakozik, akkor az összes közterületi parkolási helyen tud szolgáltatni, olyan helyeken is, ahol üzleti alapon korábban esély sem volt arra, hogy egy új szolgáltató belépjen.

A BKK mobiljegyes rendszerének bevezetését komoly sikernek tartja, mivel az utasok 40 százaléka teljesen nyitott az új megoldásra, és csak 30 százalék teljesen elutasító.

Szerinte a jövő az lehet, hogy a BKK járművein részben egy kártyás validátorral, részben pedig mobiljeggyel lehet fizetni. Lehet például egy kijelölt ajtó, ahol majd a kártyások szállhatnak föl, a többi helyen pedig a mobilosok. Az is látszik, hogy a mobilfizetési megoldások zömmel QR-kódosak lesznek.

A gyors Near Field Communication (NFC) megoldások a tömegközlekedési jegyrendszerek fizetési megoldásaként a vezérigazgató szerint azért problémás, mert drága a rendszer kiépítése, és teljességgel a nagy technológiai cégektől, a Google-től és az Apple-től függ, hogy meddig és hogyan támogatják azt a mobilokon. Ezzel együtt nem vetik el az NFC fizetési megoldást sem. Emellett

a cég próbálkozik egy bluetooth azonosítási rendszerrel is, ami a későbbiekben nagyon megkönnyíthetné a belépést a metróállomásokra, mivel akár egy validátorral is megoldható lenne, hogy a személyzet értesüljön arról, ha valaki érvényes jegy nélkül ment át.

Szerinte csak a szolgáltató döntésén múlik az is, hogy az NM a mobiljegyes rendszernél valódi idő, illetve távolságalapú szolgáltatást vezessen be, mivel ez már nem technológiai kérdés, az utazási díj számítását el is lehet indítani és le is lehet állítani.

Megemlítette azt is, hogy az NM felkészült és szerződéskötést követően

napokon belül meg tudná oldani, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatásban igény esetén országosan bevezesse a mobiljegyes megoldást.

(jelenleg ez csak a fővárosban és Tatabányán működik) Én elsőként szívem szerint a Volánnál vezetném be a szolgáltatásunkat - tette hozzá Veres Mihály.

Az NM Zrt.-nek 2018-ban 22,3 milliárd forintos bevétele volt. Ebből a mobilparkolás utáni bevétele 13,6 milliárd, az e-matricából 8,8 milliárd, az útdíjból 28,8 millió forint származott. Adózott eredménye tavaly előtt 625 millió forint volt.

Nyitókép: BKK