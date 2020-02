Többnyire szabályszegés miatt szenvednek síbalesetet a magyarok

Legtöbbször túlvállalás miatt szenvednek balesetet a téli sportok szerelmesei, például amikor valaki a sítudásához képest nagyobb feladatot ró magára - mondta az InfoRádiónak

Németh Péter, a CLB Biztosítási Alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója. De gyakori az is, amikor a párok, vagy családok szeretnének együtt lesiklani, de az egyik tag kevésbé tud síelni, és emiatt szenved balesetet. Ez hatalmas felelősség a párok és a szülők számára is.

A balesetek további leggyakoribb okai a sípályákon kívüli, és az éjszakai síelés, a tiltott helyeken való szánkózás.

Itt legtöbbször az a probléma, hogy ha egy hegytetőn lévő hütte túl sokáig van nyitva, és az ottani szórakozás után általában ittas állapotban megindulnak síléccel lefelé a szállodába a síelők, és itt menet közben futnak össze akár legrosszabb esetben egy ratrakkal (pályakarbantartó géppel) - mondta Németh Péter. Ezek a ratrakok sokszor úgy dolgoznak, hogy nagyon vastag, éles drót-sodronykötéllel rögzítik ki ezeket a hatalmas járműveket a hegyoldalra, és a legutóbbi síelőt pont egy ilyen sodronykötél talált el, szinte lehetetlen volt észrevennie.

A harmadik probléma a szánkózás, ami eddig is szedte úgymond tényleg áldozatait, még akkor is, amikor a kijelölt helyen szánkóztak. De mostanában azt tapasztaljuk, hogy egyre több szálloda kiteszi a szánkót, hogy saját felelősségre használhassák az oda járók, és bizony sokszor a sípályán is lehet látni pályazárás után akár gyerekkel is szánkózó családapákat is - mondta Németh Péter.

Jelenleg az alkoholfogyasztást nem tiltja semmi a sípályákon - mondta Németh Péter, ezért mindenképp azt javasolják, hogy a balesetek elkerülése végett, aki már fogyasztott annyi alkoholt, hogy bizonytalan síelésű, már semmiképpen ne induljon el. A fáradság ugyancsak csak gyakran vezet balesetekhez. Síeléshez kevésbé szokott magyar turisták - mivel az izmok, ízületek és a térdek azért feladják a szolgálatot - egy erős síelős nap után gyakran szenvednek törést, ficamot, vagy akár komolyabb izomszakadást is, szó szerint az utolsó lesiklásban.

Tehát ezt az utolsó fél-egy órát, amit még szeretne lesiklással tölteni, azt vagy már ne tegye, hogy ha fáradt, vagy nagyon körültekintően tegye

- hívta fel a figyelmet az igazgató.

A biztosító megtagadhatja a fizetést, hogy ha szándékosan sodortuk magunkat olyan veszélyhelyzetbe, amire a biztosításunk nem terjed ki.

Vannak olyan utasbiztosítások, síbiztosítások, amelyek kifejezetten a pályán kívüli, úgynevezett szűzhavas síelésre is érvényesek - nyilván borsosabb árakon -, de ha valaki ilyet kötött, akkor az számíthat rá, hogy a pályán kívüli síelésből való sérülését, és mentését kifizetheti a biztosító - tette hozzá Németh Péter.

Nyitókép: Pixabay.com