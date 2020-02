Az E.ON lépése illeszkedik az európai energiapiac átalakulásába

A vételi jog gyakorlása után az E.ON Hungária és az innogy International százszázalékos tulajdonosa lesz az Elmű-nek és az Émász-nak, és a két társaság részvényei már lesznek tőzsdei forgalomban.

A transzfer illeszkedik a közelmúlt energiapiaci folyamataiba, mondta az InfoRádiónak Felsmann Balázs, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa. „Ez a tranzakció beleilleszkedik egy nagy, globális fúzióba, jelesül, hogy az E.ON-csoport globálisan is fúzióra lép, illetve felvásárolja az innogy-t. Magyarországon az innogy a tulajdonosa az Elmű és az Émász Nyrt.-nek, úgyhogy ez a mostani bejelentés ebbe a trendbe illeszkedik bele” – fogalmazott a szakértő.

Felsmann Balázs szerint sok tényező lehet a tranzakció hátterében. „Az egyik az európai energiapiac átalakulása. A válság, majd ezt követően a megújuló energiák gyökeres térhódítása alapvetően írta át az európai energiapiacot. A klasszikus energiavállalatok pedig erősen megszenvedték az átalakulást, és nagyon nagy mértékben elveszítették a korábbi részvénytőkéjüket – magyarázta a szakértő, hozzátéve, hogy erre az egyes vállalatok különféle módon reagáltak.

„Az E.ON drasztikus átszervezésbe kezdett. Először szétbontotta a vállalatcsoportot régi- és új típusú eszközök csoportokra, majd előbbit, amibe a fosszilis erőműveket és a nukleáris portfólióját tette, értékesítette. Ezen megerősödve indított el további akvizíciókat és döntött úgy, hogy globálisan fúzióra lép az innogy-val” – foglalta össze Felsmann Balázs, arra is rámutatva: az E.ON-nek és az Elmű-Émász-nak az együttes piaci részesedése Magyarországon kiemelkedően magas európai összehasonlításban. „Ha a villamosenergia-eloszlást nézzük, akkor az együttes részesedésük körülbelül 87 százalék, tehát nagyon nagy. De ha a kereskedelmi forgalmat tekintjük, akkor 50 százalék fölött vannak együttesen. Végül emiatt, megelőzendően egy esetleges negatív európai versenyhatósági döntést, megvált bizonyos eszközeitől.

A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont főmunkatársa arról is beszélt, hogy a mostani transzfernek milyen hatása lehet az energiabiztonságra: „Azt gondolom, a tranzakció nem jár semmilyen érdemi változással a magyar piacon. Eddig is két nagyon tőkeerős, komoly reputációval rendelkező tulajdonos volt az, akikről beszéltünk, meghatározó befektetők Magyarországon. Az, hogy most az E.ON átveszi az innogy eszközeinek egy jelentős részét, ez semmilyen energiabiztonsági kérdéssel nem jár” – fogalmazott.

Az E.ON Hungária közleményében kiemelte azt is, hogy a szerdai lépés újabb mérföldkő lesz az Elmű-Émász csoport integrációja és az új E.ON kialakítása felé vezető folyamatban. A vételi jog gyakorlása pedig biztosítja, hogy a kisrészvényesek méltányos vételár mellett értékesíthetik a részvényeiket.

