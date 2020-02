Váratlan kanyarok a fővárosi ingatlanpiacon

Ez csak korrekciója az elmúlt évek túlfűtöttségének, nincs szó arról, hogy teljesen leállna a piac” – mondta Valkó Dávid, az OTP Jelzálogbank vezető elemzője annak kapcsán, hogy tavaly összesen 5800 új, kétlakásosnál nagyobb társasházi lakás talált gazdára Budapesten, ami csaknem harmadával kevesebb, mint a 2018-as forgalom.

A tranzakciók száma nagyjából azonos volt az év első és második felében,

elmaradt a kedvezményes áfakulcs kivezetése kapcsán várt év végi hajrá.

Feltételezhetően az idéntől már 27 százalékos áfával számítandó projektek esetében lehettek kiugró eredmények, ám ez az összforgalomban nem mutatkozott meg - írták az elemzésben. Az OTP adatbázisa szerint 130 új projekt keretében 3400 lakás értékesítése indult meg 2019 második felében, ami nem jelent trendszerű visszaesést a megelőző félévekhez képest.

A legtöbb, 23 beruházás a III. kerületben jelent meg a kínálatban, de ezek jellemzően kis lakásszámú társasházak, így csak alig 350 új lakást tartalmaznak. Mindeközben a XIII. kerületben tíz új beruházás keretében 1400 lakás került piacra, a IX. kerületben pedig 430 lakás.

Az elemzés szerint a kereslet visszaesése mellett várhatóan az eladatlan készlet bővülésnek indul.

Ennek első jele, hogy a korábbi évek 2-300 lakásos mélypontja után a januári adatfrissítéskor 550 azonnal költözhető, de egyelőre eladatlan új lakást tartalmaz az OTP adatbázisa. Ez persze még nagyon messze van a tíz évvel ezelőtt felhalmozódott 3-4 ezres csúcsoktól.

Az év első hónapjában elsősorban az árazási bizonytalanságok jellemezték a piacot. Egyrészt az átlagár is ostromolja az átlagember számára megfizethetetlen szintet, ami ráadásul a készpénzes vásárlónak számító befektetőknek már alacsony, mindössze 4 százalékos bérleti hozamot biztosít. A kiadási céllal vásárlók által keresett lakások köre is egyre szűkebb. Az elemzés szerint a MÁP+ is komoly forráskivonást okozott a piacról.

Mivel egyszerre van piacon az 5 százalékos és a 27 százalékos áfával kínált lakások, ezért mind a vevőknek, mind az eladóknak gondot okoz a piacképes ár megtalálása. A nagyberuházók többnyire egymásra várnak a nettó árak közlésével, de akadt kevésbé szívbajos kisebb szereplő, aki simán ráterhelte a vevőre az áfakulcsok közti különbözetet.

"Még az is elképzelhető, hogy a következő hónapokban, amíg tart a bizonytalanság, a vevők sok év után újra alkuhelyzetben lehetnek a beruházókkal szemben”

– tette hozzá az OTP Jelzálogbank vezető elemzője. A még el nem kezdett 5 százalékos projektek piacra dobásával pedig egyelőre kivárhatnak a szerencsés cégek, 2023-ig van rá idejük.

Az OTP adatbázisa szerint míg tavaly 8800 új társasházi lakás épült meg Budapesten, idén 11 ezer átadása várható. Ez 2021-ben – a jelenlegi adatok alapján – harmadára eshet majd vissza. Az újépítésűek piaca főként a XIII., a XI., és a XIV. kerületben bővül majd látványosan.

Az OTP adatbázisa szerint az idei átadású ingatlanok 68 százaléka már mostanra, az év első hónapjára gazdára talált, és a jelenleg ismert tervek szerint 2021-ben megépülő 4200 lakás 36 százaléka is elkelt már. Az elemzés szerint a 2020-as átadású fővárosi lakásoknál nagyjából 860 ezer forintos átlagos négyzetméterárral kalkulálhatnak a vevők, ami jövőre – a már most látott kínálat alapján – 960 ezerre ugorhat.

