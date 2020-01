Brüsszelben, Párizsban és Amszterdamban is tüntetést tartanak a méhészek januárban. A demonstrációkat a Magyarországon bejegyzett Egyesület az Európai Méhekért szervezi.

Az egyesület vezetője szerint a méhészetek körülményei folyamatosan romlanak. Egyrészt a multinacionális vállalatok egyre több, a méhek számára gyilkos vegyszert használnak az agráriumban, másrészt Európát elöntötte a leginkább kínai laboratóriumokból származó olcsó, cukros hamisítvány, ami mégis méz gyanánt kerül az emberekhez, fogalmazott az InfoRádiónak Fulmer-Takács Ferenc, aki szerint a politika, tehát a kormányok nélkül szeretnék megoldni a problémájukat.

„Elkövetünk mindent, hogy a jogszabályokat is megváltoztassák, de ezek nélkül is tudunk eredményt elérni. Az emberek figyelmét fel tudjuk hívni arra, hogy itt drámai változások vannak” – hangsúlyozta a szakember, hozzátéve, hogy

az európaiak egy dolgot tudnak tenni, európai mézet kell vásárolniuk!

„Erre tudunk garanciát adni egy úgynevezett védjeggyel, ami mögött egy nagyon szigorú rendszer van, amit kizárólag európai uniós termelőktől származó mézek kaphatnak meg” – tette hozzá.

Méhészek nélkül össze fog dőlni a mezőgazdaság, ezért az Európai Uniónak tisztességes piaci feltételeket kell biztosítania nekik – ezt már az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke mondta az M1-nek nyilatkozva.

„A jelenlegi demonstráció is, többek közt, és Európában a méhészek, így a magyarok próbálkozásai is az irányba hatnak, hogy vegye észre az Európai Unió illetékes bizottsága, hogy nem véletlen kongatjuk a vészharangot, és nemcsak magunkért, méhészekért. Piaci alapon, egyszerűen ki lehet jelenteni, hogy

nem tudunk életben maradni, kell nekünk a segítség, amit elsősorban nem pénzben értjük, hanem a tisztességes piaci feltételek megteremtésében”

– emelte ki Bross Péter.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület arra is rámutatott, hogy az EU-ba évente 250 ezer tonna méz jön be, a fele Ázsiából. Kína pedig a világ méztermelésének harmadát, 550 ezer tonna mézet termel. Ez a nagy mennyiségű olcsó méz meghatározza a többi méz, így a magyar méz árát is.

