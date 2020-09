Rettenetes hírt közöltek a mézesek, egyben figyelmeztetnek is

A Magyar Mézkiszerelők Egyesületének elnöksége felmérte a Magyarországon még rendelkezésre álló, hazai termésből származó mézkészletet. A vizsgálat nemcsak a raktárkészletekre, hanem az egyesületi tagok számára beszállító méhészek mézmennyiségére is kiterjedt, ez alapján pedig - mint az Infostartnak is elküldött közleményben is fogalmaznak - megállapítható, hogy még az év vége előtt elfogy az idei hazai termés.

Az egyesület azzal támogatja a hazai méhészeket, hogy kizárólag magyar mézet értékesít itthon, idén azonban ez lehetetlen, hisz nemsoká nem lesz mit forgalmazni, Magyarország importra szorul.

Ezek után egy felhívást is megfogalmaznak a mézesek az összes mézcsomagoló felé, amelyben több dolgot is szorgalmaznak:

az importméznél is meg kell tartani a magas minőséget, lehetőleg visszakövethetőt, európait forgalmazzanak

semmi esetre se Kínából vagy dél-kelet-Ázsiából származzon az import

a magyar mézet jól láthatóan különböztessék meg az importtól.

Nyitókép: PIxabay