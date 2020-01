Szigorodtak a Babaváró hitel feltételei

A Babaváró hitel egy igen kedvező hitelkonstrukció, ugyanis a futamidő alatt születendő gyermekek számától függően kamatmentesség és tartozáselengedés is kapcsolódhat hozzá. A támogatások miatt azonban számos jogszabályi feltételt is teljesítenie kell az igénylőknek. Ezek közül január 1-elsején az elvárt, legalább 3 éves társadalombiztosítási jogviszonyra vonatkozó elvárás változott meg, ami eddig is az egyik legnehezebben megugorható akadálynak bizonyult – írja a Bankmonitor.hu.

Az igénylő házaspár legalább egyik tagjának 3 éves folyamatos tb-jogviszonnyal kell rendelkeznie, amiből az utolsó 180 napnak magyar munkaviszonyból kell származnia. Ugyanakkor az elfogadható jogviszonyok köréből kikerült egy elem, 2020 januárjától nem minősül biztosítottnak a tanulmányi szerződés alapján szakképző iskolában tanulmányokat folytató tanuló. Vagyis a szakgimnáziumban, szakközépiskolákban eltöltött évek a továbbiakban nem számítanak bele a 3 éves jogviszonyba.

Folyamatos jogviszonynak számít, ha maximum 30 nap telik el két tb- jogviszonyra jogosító tevékenység között. Emellett az is elfogadható, ha a felsőoktatási tanulmányok befejezését követő 6 hónapon belül talál munkát az igénylő. Viszont a közfoglalkoztatási jogviszonyból maximum egy év számítható be. Az utolsó 180 napra szigorúbb szabályok érvényesek, abban az időszakban kizárólag a vállalkozói és alkalmazotti jogviszony fogadható el.

