Máris másolnák a Richter védettség alatt álló sikeretermékét

A Cariprazine az elmúlt évtized nagy magyar sikerterméke. A Richter originális készítménye egy antidepresszáns, ami bipoláris depresszió és skizofrénia kezelésére hatalmas sikert aratott Amerikában az utóbbi években – emlékeztetett Korányi G. Tamás az InfoRádióban. A magyar gyógyszeróriás termékét az Allergan forgalmazza az amerikai piacon, Vraylar néven.

A legújabb hírek szerint a Richter amerikai partnere a wilmingtoni szövetségi bírósághoz fordult, hogy a testület tiltson el három indiai gyógyszergyártót, köztük India legnagyobb generikus gyártóját, a Sun Pharmát attól, hogy

megpróbálják mindenféle jogi kiskapuk segítségével a Vraylar generikumának piacra dobását.

A szakértő megjegyezte, mint originális készítmény, a Vraylar természetesen nagyon drága és magas a nyereséghányada Amerikában, ami logikus is, miután közel egymilliárd dollárba került a kifejlesztése. (A generikus gyártók, amikor arra jogi lehetőségük nyílik, az eredeti alapanyogat felhasználva, de eltérő előállítási technológiával az originális gyógyszerek másolatait állítják elő.)

Korányi G. Tamás ugyanakkor arra hívta föl a figyelmet, hogy a Sun Pharma egy 16 milliárd dollár kapitalizációjú gyártó, a forgalmának pedig egy jelentős, 1 milliárd dollár fölötti részét az amerikai piacon realizálja, így gyaníthatóan, ha őt eltiltják, nem is fog ezzel próbálkozni, miután egyéb forgalma is az amerikai piacra köti. És miután meglátása szerint a szabadalmi ügyeket a tengerentúlon meglehetősen szigorúan szokták elbírálni, valószínűleg

nincs veszélyben a Vraylar forgalmazása.

Bár a pontos számok még nem ismertek, megfigyelők szerint az antidepresszáns készítmény forgalma a 800 millió dollárt is meghaladhatta, idén pedig

1 milliárd dollár fölötti forgalma várható, ami azért izgalmas, mert a Richternek körülbelül 17-18 százalék jár ebből,

180 millió dollárral növelve gyakorlatilag költségek nélkül az adózás előtti nyereségét a magyar cégnek az idei évben. Minden Richter-részvényre nagyjéából 300 forint jut csak ebből a forrásból. Tehát a jelenleg 6300-6400 forinton jegyzett papír árfolyamának közel 5 százalékát a Vraylar adja az idén – emelte ki a tőzsdei szakértő.

Ráadásul a Vraylar jelenleg is felfutóágban van. Az amerikai piacon kívül forgalmazás most fog igazán beindulni az ázsiai, közel-keleti piacon és a dél-amerikai ezt követi majd, így becslések szerint a következő egy évtizedben a már említett bevételeknél is nagyobbak várhatók évente. Vagyis

2028-ig a Richter nyeresége bőven biztosítva van,

a kérdés az, mi lesz utána, illetve, hogy van-e a tarsolyban más originális termék, amely a Vraylar generikummá válása után átveheti a húzóerőt.

