Ezt minden autósnak tudnia kell a téli mosásról

Fontos tévhiteket próbál eloszlatni autós összeállításában a Pénzcentrum.hu. Mint a portál cikkéből kiderül, a német autóklub (ADAC) cáfolja a közkeletű vélekedést, mely szerint télen gyakrabban kell kocsit mosni; a kulcs a megfelelő megvilágítottság. Mosásra akkor van szükség, amikor az esztétikai szempontból indokolt - a németek szerint.

Az ADAC azt is mondja, csak részben igaz, hogy az autókat tönkreteszi a télen használt útszóró só és homok. A sértetlen fényezésnek például egyáltalán nem árt a só, de a lakkhibák, rozsdafoltok környékén valóban fokozhatja a már egyébként is meglévő bajt. Az újabb autók alváza viszont már gyárilag kap korrózióvédelmet, de a régi kocsikat is lehet utólag kezelni különféle védőanyagokkal.

Visszatérve a kocsimosásra: van olyan, amikor az télen tilos, tartósan nulla fok alatt. Ha ugyanis a meleg, tisztítószeres víz érintkezik a jéghideg kocsi felületeivel, az egyfajta hősokkot okozhat, főképpen a korábban már károsodott vagy újrafestett felületek vannak veszélyben ilyenkor. Emellett a gumitömítéseknek és a záraknak sem tesz jót a hirtelen hőingás.

Amire még figyelni kell, hogy hó- és jégmaradék ne maradjon a kocsin automata mosás előtt, ezek a darabkák ugyanis karcosságot okozhatnak a kocsin a kefék által.

Nyitókép: Pixabay