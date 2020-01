Az utolsó mérföldhöz érkezett a VW Bogara – videó

A Volkswagen 2019 júliusában fejezte be hivatalosan a Beetle gyártását, most azonban egy megható, The Last Mile (Az utolsó mérföld) című videóval is búcsút vett a hatalmas népszerűségnek örvendő modelljétől – írja a Hvg.hu.

A Bogár gyártása valójában már többször véget ért, az eredeti változatáé 2003-ban, majd ezt követően pár évvel New Beetle néven tért vissza a modell, amit 2011-ben ugyan még frissítettek, végül ennek a gyártása is befejeződött 2019 nyarán.

Megjegyzik, Hinrich Woebcken, a cég amerikai régiós vezérigazgatója ugyanakkor nyitva hagyta kérdést a Bogár sorsáról, mondván, talán egyszer majd felélesztik hamvaiból. Mosta azonban a családi modellekre és az elektromos típusokra koncentrálnak.

Nyitókép: Pexels.com