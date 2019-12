Szaloncukorra is lehet vagyonokat költeni

Évente 3500 tonna szaloncukor fogy el Magyarországon, felmérésünk szerint a családok átlagosan egy kilogramm szaloncukrot vásárolnak - mondta az InfoRádiónak a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára.

Jelenleg sokkal szélesebb a választék nemcsak a szaloncukor, hanem a többi édesség esetében is - és ez az íz mellett a külalakra, a töltelékekre, a csomagolásra is igaz - hívta fel a figyelmet Intődy Gábor. Napjainkra az egészen különleges igényekkel rendelkező vásárló is talál magának termékeket - tette hozzá a főtitkár. A fogyasztási szokások is sokat változtak az elmúlt évtizedekben: a kemény, fondant-töétésű konzumszaloncukor után nagy szenzáció volt, amikor megjelent a zselés, amely évtizedekig egyeduralkodó volt a piacon.

Még most is ez a leginkább keresett szaloncukor, az értékesített mennyiség harmadát a zselés teszi ki.

A szakember szerint nagyon kedvelt még a kókuszos, a marcipános és a mogyorótöltelékes is, és ezeken kívül is rengeteg íz van még, sok gyártó akár évente is újabb ízekkel jelentkezik.

Az árak jelentősen szóródnak: kilónként 800 forinttól akár 10 ezer forintig is találni szaloncukrot a kereskedelemben.

A legdrágább kategóriába jellemzően a különleges alapanyagokból, különleges ízekben, egyedileg, kézzel, vagy kis szériában készített termékek tartoznak.

Nyitókép: Pixabay.com