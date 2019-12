Hatnapos bankszünnapra is készüljön a karácsony mellett

A szokatlanul hosszú karácsony egyúttal azt is jelenti, hogy a jövő héten leáll a banki ügyintézés is, hétfő az utolsó nap amikor erre még lehetőség lesz - írta az Az én pénzem. A leállás azokat a pénzintézeteket is érinti, amelyek egyébként szombaton nyitva tartanak.

Vagyis az átutalások is december 23. után legközelebb december 30-án mennek el.

Akad azért néhány pénzintézet, amelyiknél a bankon belüli átutalások ilyenkor is működnek.

A kisebb településeken, ahol a bankautomatákat is ritkábban töltik fel, épp ezért érdemes előre átgondolni, hogy kinek mennyi készpénzre lehet szüksége az ünnepek alatt. Főleg akkor, ha valaki idegenkedik a bankkártya használatáról, vagy ha nincs kártyaelfogadó hely a településen.

A következő banki munkanap, amikor még idén lehetőség lesz számlával, vagy megtakarításokkal kapcsolatos ügyintézésre, az december 30.

Érdemes megfontolniuk azoknak, akik esetleg az utóbbit fontolgatják, a tartós befektetési számla nyitását. A tbsz-nél ugyanis a számlanyitás éve a gyűjtőév, és az azt követő 5. naptári év végén adómentes a keletkezett jövedelem. A gyűjtőév így valójában csak néhány napot jelent.

De az év vége a különféle egyéb, adókedvezménnyel ösztönzött megtakarítások, például a nyugdíjbiztosítások esetében is fontos határidő. Minden évben újraindul a számláló, aki nem használja ki az adókedvezmények lehetőségeit, bukja az államtól kereshető pénzt.

Nyitókép: MTI/Vajda János