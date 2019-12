Kiugróan nőtt a lakossági hitelezés, a kölcsönt főként a tehetősek veszik föl

Mélyültek a külkereskedelmi és geopolitikai feszültségek és romlottak a gazdasági kilátások az elmúlt félévben – állapítja meg decemberi pénzügyi stabilitási jelentésében a Magyar Nemzeti Bank.

A külső környezet romlása negatívan hat a magyar növekedésre is, de az ország gazdasága ellenálló

– mondta az InfoRádiónak a jegybank vezető közgazdasági elemzője. „A magyar gazdaság összességében ellenállónak mondható a bizonytalanság-növekedésekkel szemben. Azt láthatjuk, hogy az utóbbi években a különféle sérülékenységi mutatók, mint a külső adósság, az államadósság mértéke, illetőleg az államadósságnak a devizaaránya folyamatos csökkenést mutattak” – fogalmazott Dancsik Bálint.

A hazai bankrendszer is stabil, felkészült a gazdasági környezet romlásából fakadó kockázatokra, az intézmények még

egy jelentős gazdasági sokk esetén is megfelelnének a törvényi követelményeknek,

állapítja meg a jelentés. „A bankrendszer rendkívül stabil jelenleg, amit a stressztesztek is megerősítenek. A jövedelmezősége nemzetközi összehasonlításban is magas, azonban úgy gondoljuk, hogy ez nem lesz fenntartható a következő időszakban, így a bankjainknak további változtatásokat kell eszközölniük, elsősorban a hatékonyságuk növelésében” – tette hozzá Dancsik Bálint.

A stabilitási jelentés szerint dinamikusan bővül a hitelezés. A lakossági hitelek a harmadik negyedévben kiugróan, éves összehasonlításban 14 százalékkal nőttek. Mindez a július 1-től igényelhető babaváró hitelnek köszönhető – emelte a jegybank elemzője. „Elsősorban

a lakáscélú hitelfelvétel volt a jellemző, és egyelőre úgy látszik, hogy magas jövedelmű emberek veszik föl

ezt a hitelkonstrukciót, akiknek legfeljebb egy lakáshitelük van még a babaváró hitel mellett, de nagy többségük olyan adós, akinek egyáltalán nincsen egyéb hiteltartozása.”

A lakáspiac felfutása is folytatódott, különösen a fővárosban, ahol csaknem 22,5 százalékkal emelkedtek az árak 2018 és 2019 júniusa között – állapítja meg a jelentés. A jegybank szerint a fővárosban továbbra is fennáll a lakásárak túlértékeltségének kockázata, de a drágulást fékezheti, hogy ingatlan helyett egyre többen fektetnek be Magyar Állampapír Pluszba.

