Ezekre a szempontokra kell nagyon figyelni, ha hitelfelvételre készülünk

Aki egyszer már megégette magát és adósságcsapdába került, nehezebben vagy akár nem is vesz fel soha többé hitelt. Vannak azonban, akik szinte sportot űznek ebből, de olyan is akad, aki az első hitelfelvételét tervezi, hiszen mégiscsak karácsony lesz. Vajon melyikkel járunk jobban? Az áruhitellel, a hitelkártyával vagy személyi kölcsönnel? - teszi fel a kérdést honlapján az Állami Számvevőszék, majd igyekszik eligazítani a szempontok között.

A számvevőszék szerint hitelfelvétel előtt érdemes végiggondolni, hogy pontosan mit és mennyiért akar beszerezni az ember, majd próbálja ezt az összeget csökkenteni valahogyan. Illetve azt is érdemes megtervezni, hogy ezt az összeget mennyi idő alatt tudja visszafizetni. Figyeljünk arra, hogy ez az összeg ne legyen irracionális és arra is, hogy legkésőbb jövő karácsonyig fizessük azt vissza, hiszen nem jó úgy kezdeni egy ünnepet, hogy még az előző ünnep költségeit is magunk előtt görgetjük - hívja fel a figyelmet a számvevőszék.

Ha pedig mindenképp a hitelfelvétel jelenti a megoldást, akkor az egyes hiteltípusok előnyeinek és hátrányainak számbavétele mellett a konkrét ajánlat kiválasztásánál figyelni kell a feltételekre, arra, hogy kell-e folyószámla, annak mennyi lesz a költsége a hitel futamideje alatt, van-e szerződéskötési díj, illetve milyen feltételekkel lehet előtörleszteni.

Az áruhitelek esetében azt ajánlja a számvevőszék, hogy

elsősorban a teljes hiteldíj-mutató nagyságát vegyük figyelembe,

bár a kamat is fel van tüntetve - mivel a thm jelenti a hitel árát. Amennyiben ez nulla százalék, akkor semmilyen plusz költséget nem terhelhetnek az ügyfélre, hiszen a thm lényege pont az, hogy az már minden költséget tartalmaz. Ebben az esetben egy áruhitelnél minden hónapban ugyanakkora törlesztő részletre számíthat a hitelfelvevő. Egy 150 ezer forintos műszaki cikk esetében, amit 10 részletben kell visszafizetni pontosan 15 ezer forint kiadást jelent majd minden hónapban, de csak akkor, ha az ügyfél betartja a megadott feltételeket. Ilyen előírás lehet például, hogy számlát kell nyitni az adott pénzintézetnél vagy csak átutalással teljesíthető a havi részlet. Ezekről érdemes mindig – és még a hitel felvétele előtt – tájékozódni.

Amennyiben a kamat 0 százalék, akkor ott biztosan előfordulhat egyéb, rejtett vagy „apróbetűs" (számlavezetési díj, csoportos beszedés díja, egyszeri kezelési költség, hitelfedezeti biztosítás, stb.) költség, ami összesen akár 10-15 százalékos pluszköltséget is jelenthet.

Az ÁSZ értékelése szerint a karácsonyi vásárlásokra talán a legjobb megoldás a hitelkártya lehet - feltéve, hogy tudatos ügyfélről van szó, aki időben, a következő havi fizetéséből visszafizeti a teljes összeget, a hitelkártya esetében ugyanis 45 napig kamatmentesen használhatja az ügyfél a bank pénzét.

Ráadásul a a legtöbb hitelkártya esetében a vásárlások után az elköltött összeg meghatározott részét, általában 1-4 százalékát pénzben, vagy levásárolható pontok formájában visszakaphatja az ügyfél a banktól. Általában a bankoknak nem érdekük, hogy a teljes tartozást visszafizessük, már azt is elfogadják, ha a kölcsönvett összeg általuk meghatározott minimum részét - többnyire 5 százalékát - rendezzük a határidőig. Érdemes észben tartani, hogy ekkor viszont a fennmaradó összegre már ketyeg a kamat, még rosszabb, ha a minimum összeget sem teljesíti határidőre az ügyfél, mivel ekkor nemcsak, hogy büntető díjat (általában 3-4 ezer forintot), de büntető kamatokat is kell fizetni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a hitelkártyát ne használjuk készpénzfelvételre, mivel annak elég magas díjtételei lehetnek.

A személyi kölcsön azoknak lehet jó megoldás, akiknek magasabb a jövedelmük és szabadon szeretnék felhasználni az összeget. Kell hozzá jövedelemigazolás, bankszámlakivonat és közüzemi számla is.

