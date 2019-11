Paks 2: a magyar állam kitolná a végtörlesztés határidejét

Jelenleg a felvonulási terület létesítményeinek kivitelezése zajlik, ezzel párhuzamosan történik a két új paksi blokk létesítéséhez, csaknem 300 ezer oldalas műszaki tervdokumentáció összeállítása – közölte az ülésen Süli János, hozzátéve, hogy ennek a dokumentációnak a részét képezi az új blokkok műszaki tervei is, amelyet a fővállalkozó október elején átadott a Paks 2 Zrt. számára. A hivatalos jegyzőkönyv felvételével pedig ezeket be is fogadta a projekttársaság.

"Végig az volt az elképzelésünk, hogy nem a határidő a legfontosabb ebben az évben, hanem olyan blokkot kell építenünk, illetve olyan tervet kell átvennünk, ami alapján engedélyezhető a beruházás – fogalmazott. – Most úgy látjuk, hogy ilyen tervet sikerült kapnunk."

A Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter hangsúlyozta,

világszínvonalú blokkokat fognak építeni megfelelő referenciákkal, a beruházáshoz éppen ezért több ezer engedély szükséges.

"Ez garantálja, hogy nem egy-két év szavatossággal és garanciával, hanem 60 évig, a tervezett üzemidőre minimum működő, biztonságos teljesítménykihasználású tényezőt is tudja" – tette hozzá.

Az ülésen az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó a Paks 2 beruházás várható céldátumáról kérdezte a minisztert. "Az eredetileg tervezett ütemezéshez viszonyítva hány hónapos késésben van a projekt megvalósítása? – tette föl a kérdést. – Mert egyre többet halljuk, hogy egyre nagyobb a késés."

A független Székes Sándor a hitelfelvétel részleteiről érdeklődött: "Ha jól értem, itt most tárgyalások vannak, és, amennyiben az orosz félt nem lehet változásra bírni, akkor, könnyen előfordulhat, hogy jóval hamarabb kell visszafizetni a pénzt, mint hogy maga a dolog el kezdene működni" – jegyezte meg.

Az LMP-s Csárdi Antal azt kifogásolta, hogy nem tudni pontosan, mennyibe kerül a Paks 2-beruházás. "Mennyibe fog kerülni nekünk Paks 2? És ebben a kontextusban szeretném megkérdezni tisztelettel, hogy mennyibe fog kerülni nekünk Paks 1 leszerelése?"

Süli János válaszában elmondta, hamarosan az Országgyűlés elé kerülhet a Paks 2-projekt finanszírozási szerződésének módosítása, amellyel egyidejűleg a beruházás befejezésének határideje is módosul. "Hiszen a véghatáridőket a finanszírozási szerződés jóváhagyásával fogom érvényessé tenni" – fogalmazott.

A tárca nélküli miniszter azt is közölte, Magyarország kitolná a végtörlesztés határidejét, így

a magyar állam nem 2026-ban kezdené a 10 milliárd eurós hitel törlesztőrészletének és kamatának visszafizetését,

hanem akkor, amikor a blokkokat üzembe helyezték.

