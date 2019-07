Teljesen új fizetési módszert tesztel a Lidl

A Lidl Pay névre keresztelt szolgáltatás nagyon hasonló az Apple vagy a Google Pay-hez: egy applikációt kell letölteni, és az abban tárolt bankkártyaadatok alapján a telefont a terminálhoz érintve lehet fizetni. A Lidl így közvetlen versenybe száll az Apple-lel és a Google-lel, rá akarja venni a fogyasztókat, hogy fizetéskor a saját alkalmazására kattintsanak - írja a G7.

A saját appnak két fontos előnye lehet. Az egyik, hogy a Lidlnek így kevesebbe kerül az elektronikus tranzakció, hiszen az ilyen vásárlások után a kereskedők ma a vásárlási összeg 0,15-0,2 százalékát fizetik a tranzakció kezelőjének. A másik előny pedig, hogy a fizetési lehetőséget egybeépítik a Lidl Plus törzsvásárlói applikációval, és így a fizetéshez és vásárláshoz kapcsolt összes forgalmi adatot házon belül tartják. Ezek elemzésével pedig akár egyéni ajánlatokat is adhatnak a vásárlóknak.

A Lidl Plus használói az adatokért cserébe árkedvezményt kaphatnak. Egy ilyen alkalmazás pedig végső soron úgy is működhet, mint egy pénztárgép: a vásárló a mobiltelefonjával leolvashatja a csomagoláson lévő vonalkódot (vagy QR-kódot) és már ki is fizette az árut.

Nyitókép: MTI/EPA/Koca Sulejmanovic