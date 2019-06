Legördült az új magyar Mercedes a gyártósorról

Néhány hónappal az új generációs CLA Coupé után a testvérmodell, az új CLA Shooting Brake első sorozatgyártott példánya is legördült a gyártószalagról a Mercedes-Benz kecskeméti gyárában, számolt be a Hiros.hu. Az új kompakt modellek bevezetésének sorozata, amely 2018 áprilisában Rastattban, az új A-osztály sorozatgyártásának elindításával kezdődött, a CLA Shooting Brake-kel most egy új mérföldkőhöz ért.

„A kecskeméti Mercedes-Benz gyárban már ma is sok minden megtapasztalható, ami a holnap okos-gyártását jellemzi, így a CLA Shooting Brake sorozatgyártásának elindítása zökkenőmentesen illeszkedett a meglévő gyártási folyamatainkba” – nyilatkozta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

A CLA Shooting Brake és a CLA Coupé modelleket kizárólag Kecskeméten gyártják a teljes világpiacra. 2018 óta az új Mercedes-Benz A-osztály is Kecskeméten készül.

Nyitókép: Daimler/Twitter