Lecsap az új szuperkölcsön, így állnak a bankok

A portál szerint aki gyermekvállaláson gondolkodik, annak egyszerűen kötelező felvenni a babavárót, akkor is, ha egyébként nincs szüksége hitelre, hiszen egy kockázatmentes állampapír-befektetéssel hatalmas hozamokra tehet szert. A legizgalmasabb kérdés most az, hogy a babaváróval mennyire csökken majd a személyi hitelek iránti kereslet, mert ha nem vállalunk gyermeket, még úgy is kedvezőbb kamatokhoz juthatunk, mint a személyi hitelek esetén

Erre számítanak a bankok:

A Budapest Banknál akkora az érdeklődés, hogy egyes ügyfelek már most egyeztetik az időpontokat júliusra. A bank inkább a személyi hitelekre vár kiszorító hatást, a jelzáloghitelekre kevésbé.

A CIB júliusban tervezi bevezetni a babaváró hitelt, a konstrukció részletes kidolgozásához várják a vonatkozó jogszabályi rendelkezések megjelenését. A bank várakozása szerint a babaváró jelentős kereslet lesz. Várakozásaik szerint az új kihelyezésű lakossági hitelek ötödét a babaváró adhatja majd.

A K&H egészen jelentős kiszorító hatást vár, szerintük akár az esetek felében is lehet a személyi kölcsönök helyettesítője.

Az MKB nem kívánt pontos becslést mondani, elmondásuk szerint jelenleg csak az látható, hogy erős a kivárás a babaváró támogatás kapcsán.

Az OTP a babaváró kedvező feltételei miatt az ügyfelek körében jelentős számú igénybevételre számít, amelyből - válaszuk szerint - várhatóan piaci súlyuknak megfelelő mértékben fognak részesülni. A bank szerint jó alternatívája lehet a jelzáloghitellel és a személyi kölcsönnek kiszolgált finanszírozási igényeknek, a bank emiatt kiszorító hatást vár.

A Raiffeisennél is van előzetes érdeklődés a babaváróval kapcsolatban, ennek megfelelően a bank szerint lehet némi kiszorító hatása, de nem jelentős.

Az UniCredit a babavárótól 15 százalékos kiszorító hatást vár a személyi kölcsönökre nézve.

A Takarék szerint inkább a magasabb összegű személyi kölcsönök esetén érvényesül a kiszorító hatás. A bank szerint alacsonyabb összegben - 1-1,5 millió forint körül azért sem feltétlenül érdemes ezt a konstrukciót választani, mert ezzel egy későbbi, nagyobb összeget igénylő hitelcél lehetőségét veszik el maguktól az ügyfelek.

Nyitókép: Pixabay