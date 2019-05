Szakértő: európai összevetésben is kiemelkedő a magyar növekedés

Uniós összevetésben is magas a magyar gazdasági növekedési adat. Szerdán több GDP-adat is napvilágra kerül, a német első negyedéves növekedés becslése (0,4 százalék) már ismert, és érkezik majd az európai összesített, valamint a lengyel GDP-s adat. Az előző negyedéves adatokat tekintve a lengyel volt még a magyarhoz hasonló magasságokban, 4,9 százalékon. A cseheké 2,5, a bolgároké 3 százalék fölötti volt - értékelte a friss GDP-adatokat az InfoRádióban Horváth István, a Sberbank szakértője.

"Az EU-s negyedik negyedéves, éves alapon számított növekedés 1,2 százalék volt, tehát ezekhez a számokhoz képest nagyon jó adatot hoztunk az első negyedéves becslés alapján" - tette hozzá.

Rámutatott, május 31-én, a második becslésnél részletes adatok mutatják majd meg a teljes képet. A KSH szerint az ipar - ezen belül az építőipar - és a szolgáltatások emelték a számot nagyon, teljesen hasonlóan a negyedik negyedéves struktúrához.

"Az építőipar szárnyal, az ipari termelés egésze pedig robusztusnak mondható, nagy kérdés, hogy ez mennyire lesz tartós, fenntartható"

- fűzte hozzá Horváth István.

A Sberbank konzervatívnak mondott becslése szerint 4 százalék alatti átlagos növekedés várható éves szinten; az egészen pontosan 3,8 százalékos prognózist majd a részletes adatok ismeretében még korrigálhatják, de ez a szám is "nagyon szép növekedés".

Hogy esetleg miért nem tartható az 5 százalék körüli szint, arról Horváth István elmondta,

a mezőgazdasági termelés számai még nem ismertek, de úgy tűnik, azok most nem lesznek annyira jók, és az építőiparban is várható lassulás.

"A harmadik összetevő pedig a bázishatás: a 2018-as utolsó két negyedévének adatai nagyon nagy teljesítményt mutattak, és ahhoz fogjuk majd viszonyítani az ideit, ezért mondjuk azt, hogy csökkenhet az idei teljesítmény jelenleg látható mértéke" - összegzett Horváth István.

Indikátorok a világpiacon

Az utóbbi két évben az autóipari teljesítmények nagyon jó indikátornak bizonyultak, ám ezt tekintve véleményes szerint az látszik, hogy "nemzetközi szinten az autóipar finoman fogalmazva is a stagnálás irányába is megy". Indikátorként követik a "gadget"-eladásokat is (például a mobiltelefon-értékesítést), amelyek szintén erőteljes konszolidációs fázisban vannak.

"A világgazdaság szintjén várható egyfajta lassulás, ráadásul az sem fog segíteni, ha valóban ilyen zűrös marad az amerikai-kínai kereskedelmi viszony" - mondta a Sberbank szakértője.

Nyitókép: Pixabay.com