Elrabolják a szakácsokat Baranyából

Ugyanazért a munkáért a fizetésük többszörösét is megkereshetik, és ehhez csupán a Balatonig kell elmenniük - írja a bama.hu. Egy pécsi szakácsa alapnak arról beszélt, hogy sok helyi kollégája inkább elmegy a Balatonra végigrobotolni egy szezont egymillió forintért havonta, majd hosszasan pihennek otthon. A másik oldalát viszont sokszor elfelejtik, a napi robotolást hétvége nélkül, az ünnepnapokat család nélkül. Ráadásul a fiatal korosztály szegényes tudása is nagy problémát jelent, ugyanis olyan hagyományos ételeket sem tudnak elkészíteni, mint a krumplipaprikás vagy főzelék.

Mára sokat vesztett a vendéglátás a népszerűségéből, a szakértők szerint minőségben és mennyiségben is jobb szakmunkásképzésre van szükség, és a vendéglátás területén is általánosnak kellene lennie az innovációnak és a digitalizációnak. Évente 10-20 százalékot emelkedtek az utóbbi 2-3 évben az ágazati bérek, lassan közelítve a nyugati színvonalat. Így a szakácsok és a séfek fizetése sok helyen megduplázódott az évek során, de még így is nehezen tudnak versenyezni a külföldi bérekkel.

Nyitókép: Pixabay