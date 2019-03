Kivándorlással felel jónéhány brit gyártó a brexitre. E mögött az állhat, hogy számos nagy, hagyományos márka szeretné megmenteni az Európai Unión belüli vámmentes kereskedelmi lehetőségét, és ugyanúgy folytatni tevékenységét, ahogy eddig. Az InfoRádió Adó-Infó című műsorában Falcsik István, az RSM vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás üzletágának vezetője számokba is bocsátkozva azt mondta,

"tudomásom szerint kétszáz, vagy akár több cég is áttelepül, illetve telephelyet létesít a kontinensen, jellemzően Hollandiában, Belgiumban, közel az újonnan kialakuló határhoz".

Falcsik szerint ezekről a helyekről fogják ellátni a különféle "dílereket" az unión belül.

Ezáltal egy magyar kereskedőnek is könnyebb lehet a dolga, mivel továbbra is az EU-ból szerezheti be a brit termékeket - emelte ki.

A két megnevezett ország - mint Falcsik elmondta - jelentős kedvezményekkel segíteni is fogja ezt a folyamatot, hisz számukra ez egy pozitív dolog; különadót fizetnek az "új" cégek az ottlétért, illetve infrastruktúrát, szolgáltatásokat vesznek igénybe az adott országokban.

