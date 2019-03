Észak-Írország retteghet a körvonalazódó brexittől

Miközben Londonban a képviselők csak abban tudnak egyetérteni, hogy mit nem akarnak a brexit kapcsán, a brit fennhatóságú

Észak-Írországban a fejüket fogják a vállalkozók.

A viharos történelmű és vallásilag megosztott tagnemzet lakossága nagy arányban szavazott a brexit ellen, miközben a sors iróniája úgy hozta, hogy a régiót a londoni parlamentben egyedül, de csak részben képviselő protestáns párt vehemensen brexitpárti.

A brit kormány most új terveket jelentett be arra az esetre, ha mégis a rendezetlen távozás forgatókönyve alapján lépne ki Nagy-Britannia az Európai Unióból március 29-én.

Ebben az esetben azonnal a Kereskedelmi Világszervezet vámszabályai lépnének érvénybe - amelyek alapján az érintett ország eldöntheti, hogy milyen beérkező termékekre vet ki vámot.

London ötlete a következő: az ír-északír, tehát az EU-brit határon belépő áruk nagy része vámmentes lesz, de ha Írországból hajóval küldenek termékeket Nagy-Britanniába, akkor nem.

Ezzel fenntartható lesz az északír béke kulcsának tartott nyitott határ. Más szempontból azonban bírálatok zúdulnak az ötletre.

Az északír üzleti vezetőket sokkolta az elképzelés, és a déli rokonok sem örülnek neki túlzottan. Felmerül ugyanis, hogy az Ír Köztársaságból akadály nélkül áramolhatnak majd be az uniós mezőgazdasági és más termékek, miközben visszafelé ez már nem: az EU vámot vet majd ki a brit cikkekre. Ez gyorsan hátrányba hozza például az északír gazdákat, akik eddig szabadon exportálhattak Írországba és az EU-ba. Mellettük a romlandó húst hajóval, közvetlenül Angliába exportáló ír gazdák is kárt szenvednek el, mert vámot kell fizetniük.

"Észak-Írország lesz az Egyesült Királyság azon része, amely a legnagyobb csapást szenvedi el"

- mondta Seamus Leheny, a Közúti Szállítók Szövetségének északír ügyekkel foglalkozó referense, aki korábban "katasztrófálisnak és fenntarthatatlannak" is nevezte a tervet.

Ő és mások is elismerik, hogy a régió "csempészparadicsommá" válhat.

Az ír kormányt ez nem kéne, hogy zavarja, de egy dublini kormányforrás meglepve megjegyezte: "a terv alapján a brit piacot Észak-Írországon keresztül eláraszthatja az ír marhahús, a spanyol narancs, a francia sajt és a lengyel méz". A forrás azt is megjegyezte: az ideiglenesnek mondott brit terv értelmében, a kikötőkben vezethetnek be ellenőrzést: "ébresztő, ezt senki sem akarja!" - mondta. Ír üzleti források azt is megjegyezték: azok a cégek, amelyek pontosan betartják a szabályokat, veszteségeket szenvednek majd el, míg a szervezett bandákba tömörült csempészek elégedetten dörzsölhetik a markukat.

