Brüsszel 53 milliárd forintot küld a magyarok utaztatására

A biztos elmondta, az uniós hozzájárulás 11 nagy befogadóképességű, emeletes vasúti jármű beszerzését teszi lehetővé, amelyek a Budapest-Székesfehérvár-Gyékényes, a Budapest-Hatvan-Miskolc-Szerencs-Sátoraljaújhely és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasúti vonalakon fognak közlekedni.

Mint közölte, az összeg gyorsabbá és megbízhatóbbá teszi a magyarországi vasúti szolgáltatásokat, ezzel egyidejűleg pedig az utazást is sokkal kényelmesebbé teszi. A 600 ülőhellyel rendelkező vonatokon a kerekes székek és a kerékpárok számára kijelölt hely is lesz. A wifi-hálózat mellett audiovizuális rendszerekkel, biztonsági kamerákkal és csatlakozóaljzatokkal is fel lesznek szerelve - tette hozzá az uniós biztos.

Az első ütemet támogatja az unió

A MÁV-Start Zrt. a Stadler Bussnang AG-vel 2017 áprilisában megkötött keretmegállapodása alapján eddig két ütemben összesen 19 (11+8) nagy kapacitású, villamos motorvonat szállítására, üzembe helyezésére és a kapcsolódó szolgáltatások teljesítésére szerződött le - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).

Az első vonat 2018. novemberében érkezett meg a jövőre forgalomba álló 11 emeletes vonat közül az első kocsiszekrénye a Dunakeszi Járműjavítóba. A 2019 végén elindítani kívánt 11 járműből 8 betétkocsijait Dunakeszin szerelik össze a járműjavító és a Stadler együttműködésével.

A kormány a Budapest elővárosi vasúti közlekedésfejlesztést szolgáló beszerzéseket uniós társfinanszírozással, az Integrált közlekedésfejlesztési operatív program (Ikop) forráskeretéből csaknem 100 milliárd forinttal támogatja.

A mostani európai bizottsági döntés az első 11 jármű megvásárlását célzó, összesen mintegy 60 milliárd forint értékű nagyprojekt befogadását hagyja jóvá.

A FLIRT-ek után jönnek a KISS-ek

A tárca szerint a 2019 végétől forgalomba álló 600 ülőhelyes, emeletes KISS vonatok új korszakot nyitnak a hazai vasúti személyszállításban. A 160 kilométer/óra engedélyezett sebességű, 95 százalék feletti rendelkezésre állással üzemelő, megbízható járművek kényelmükkel megfelelnek a mai követelményeknek, kiszolgálják a dinamikusan növekvő utasforgalomból eredő igényeket. Az új vonatok üzemeltetési szempontból kivételes rugalmasságot biztosítanak a vasúttársaság számára, mert a MÁV-Start kötelékében működő 123, szintén Stadler-gyártmányú FLIRT motorvonattal akár szinkronüzemben is összekapcsolhatók - közölte az ITM.

A korszerű járművek a 70-es Budapest-Vác-Szob és a 100-as Budapest-Cegléd-Szolnok elővárosi vonalakon állnak forgalomba 2021 elejéig. A beszerzésekkel ezeken a viszonylatokon már teljes mértékben modern motorvonatok szolgálják majd ki az utasokat. A nagy befogadóképességű szerelvények hétvégén és az idegenforgalmi főszezonban vidéki nagyvárosok és a Balaton felé közlekedve a távolsági forgalomban is megjelennek - tájékoztatott az ITM.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás