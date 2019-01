Szíjj László az 1996-ban alapított építőipari cég tulajdonosa vált az MKB hétfő délutáni közlése szerint a bank mintegy egyharmadának tulajdonosává.

A hitelintézet közleménye szerint Szíjj lászló vette meg a Blue Robin Investment nevű társaságtól a 32,9 százalékos részvénycsomagot. Ez a pakett a korábbi tulajdonosi szerkezetváltások alapján eddig a Matolcsy György unokatestvéreként és a Növekedési Hitelbank tulajdonosaként is ismert Szemerey Tamás közvetett tulajdonában volt.

A banknak saját mintegy 5,5 százalékos tulajdonrészű munkavállalói részvényprogramja is van ahogy az egyik magántőkealapnak is van 10 százalékos részesedése.

A most tulajdonossá vált Szíjj László Mészáros Lőrinccel és feleségével, Mészárosné Kelemen Beatrixszal együtt már mintegy 81 százalékban tulajdonosai az MKB-nak.

A házaspár közvetlenül és közvetve 48 és fél százalékos tulajdoni hányaddal és szavazati joggal rendelkezik az MKB Bankban.

Szíjj László közös céget is tulajdonolt Mészáros Lőrinccel, akivel tavaly év közepéig a Duna Aszfalton és a Mészáros és Mészáros Kft.-n keresztül voltak társtulajdonosai egy horvát ingatlanfejlesztő társaságnak.

Az MKB egyébként csütörtökön közgyűlést tart, mivel idén tőzsdére vihetik a tulajdonosok a pénzintézetet. Erről a bank vezérigazgatója Balog Ádám beszélt év végén az InfoRádió Aréna című műsorában:

"A tőzsdére menetel tekintetében annyi a szabály, hogy 2019 végéig tőzsdén kell lennünk, nagyjából a közepére tenném" - mondta akkor.

Balog Ádám szerint nincs megkötés, hogy a bank mekkora része legyen közkézen, de van erre irányuló célkitűzés:

"Az egy kérdés, hogy mennyire megyünk a tőzsdére, de ez egy technikai dolog is lehet akár; kérdés az is, hogy hosszú távon milyen tőzsdei részesedést tartanánk egészségesnek. Én tartom azt továbbra is, hogy

összességében 20-30 százalékos tőzsdei részesedés vagy közkézhányad hasznos lenne a bank jövője szempontjából."

A vezérigazgató arról is beszélt, hogy a bank az eddigi tulajdonosi átalakulásokkal is mindig erősödni tudott.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba