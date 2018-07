Spanyolországban terjeszkedik a Zsidai Csoport

A Kempinski 5 éve vonta be a cégcsoportot a budapesti szálloda közösségi tereinek átalakításába – tájékoztatott Zsidai Zoltán Roy. Bár itt még csak a gasztronómiai szolgáltatásokkal kellett foglalkozniuk, a tulajdonos most a marbellai hotelnél komplexebb feladatra kérte fel őket, így a vendégek fogadását szolgáló földszinti helyiségeket is a Zsidai Csoport terveztette. A bárokat és klubhelyiségeket Bara Ákos belsőépítész tervei alapján alakították ki.

Az épületet egy andalúz építész tervezte,

„úgy néz egy kicsit ki, mint egy modern mór palota”

– mondta a cégvezető. A tengerpart szomszédságában elterülő szállodának hatalmas zöld parkja van medencékkel, golfpálya minőségű gyeppel.

A lobbit úgy szerették volna kialakítani, hogy a szállodába érkező vendégre jelentős benyomást tegyen. Mivel egy tágas, világos térről van szó, így nem okozott gondot a sötét színek használata, Zsidai Zoltán Roy elmondása szerint a királykék kerámiák dominálnak.

A cégcsoport vezetője a gasztronómiai kínálatról is beszélt: a boroknál a helyi különlegességek előtt szerettek volna tisztelegni, de kiváló minőségű röviditalokat is felszolgálnak. „Különösen igaz ez a gin-tonikokra” – emelte ki Zsidai Zoltán Roy, aki hozzátette: ez az ital Spanyolországból származik. Az odalátogatók tradicionális spanyol ételekkel ismerkedhetnek meg.

Nyitókép: Kempinski Hotels