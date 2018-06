Több olajat kért a szaúdi királytól Trump

Az olajpiac stabilitásának fenntartásáról és a globális gazdaság növekedéséről folytatott telefonos megbeszélést szombaton Donald Trump amerikai elnök és Szalmán bin Abdel-Azíz szaúdi király - jelentette az SPA szaúdi hírügynökség.

A felek megvitatták "az olajtemelő országok arra irányuló törekvéseit, hogy kompenzálják az ellátásban esetleg keletkező bármilyen hiányt" - írta a szaúdi hírügynökség, további részletek ismertetése nélkül.

Az amerikai elnök ugyanakkor egy Twitter üzenetben azt írta, hogy Szalmán király beleegyezett az olajtermelés növelésébe, tekintettel a zavaros iráni és venezuelai helyzetre.

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!