Kipukkadt a lufi, de még hozhat nagy pénzt – csak nem akárkinek

Van, aki az ingatlanra, más az aranyra esküszik – ha tárgyi befektetésről van szó. Kevesebben lehetnek már azok, akiknek a karóra jut az eszébe, ha azon kell gondolkodni, hová érdemes tenni a pénzünket, pedig 2021-ről 2022-re a luxusórák ára több mint 30 százalékkal emelkedett. A Pénzcentrum szakértő segítségével járt utána annak, hogy mitől lehet jó befektetés egy karóra, illetve annak, hogy hogyan is áll a magyarországi piac.

A gazdasági oldal által többek között megszólaltatott Lakatos Zsolt óraszakértő, aki a Beszéljünk órákról nevű TikTok-csatornával vált ismertté, három csoportba osztja az órákat. A legolcsóbbak a plázaórák, amiket pár tízezer forintért lehet megvenni. A középkategóriás darabok megvásárlásán már elgondolkozik az ember, 100 ezer forint felett kezdődnek. Ilyen márka például az Orient. A legdrágább luxusórák pedig már tényleg csak a gazdagoknak készülnek, mint a Rolex.

Nehéz megmondani, hogy egy óra mitől lesz jó befektetés, a piac nagyot növekedett az elmúlt tíz évben, de Lakatos Zsolt szerint a háború kirobbanásakor kipukkadt a lufi. Ez például a Rolexnél látványos volt, 2022-ben 45 százalékkal estek az áraik, de erre – mint olvasható – évek óta számítani lehetett. Ugyanakkor a nemesfém órák jobban tartották az árukat, mint a többi, de ezek között is van olyan, ami 16–20 százalék közötti mértékben esett az ára – tette hozzá.

„Nem állítom azt, hogy nem lehet befektetésnek órát venni, mert lehet.

Csak ahhoz vagy türelem kell, vagy kapcsolatok, vagy szerencse”

– magyarázta Lakatos Zsolt. Szerinte jó befektetések lehetnek például azok az órák, amikre várólista van a gyártónál, mert így jó eséllyel feljebb mehet az áruk. Olyanba is bele lehet futni, hogy apróhirdetésben, aukción árulják a drága órákat, és az eladó nem pontosan tudja, hogy mit ad el. „Az már morális kérdés, hogy áron alul megveszi-e tőle egy hozzáértő, vagy elárulja neki, mennyit ér valójában az óra.”

A piacot több tényező is mozgatja, így a forint–dollár árfolyam, vagy a szállítási költségek, most pedig a gyártási díjak mentek fel, ami szintén nagyban befolyásolja az óraárakat. A régi órák megint egy másik műfaj, illetve a népszerűség is fontos tényező.

Mint kiderült, hiába a válság, a recesszió, az emberek nem fordultak az olcsóbb órák irányába, sőt: inkább az a jellemzőbb, hogy

még inkább a drágább, minőségibb modelleket keresik.

Lakatos Zsolt szerint itthon a középkategóriás órák jellemzők, nála is a 100–300 ezer forint közötti kategóriából érdeklődnek a legtöbben.

