Már az orvos is felírhatja "receptre" a sportolást és egy új életmódot

"A bizonyítékokon alapuló orvostudomány egyik legújabb ága az életmódorvostan. 1999-ben mondták ki először az Egyesült Államokban a »lifestyle medicine« fogalmat, azóta létezik" - fogalmazott a szakember az InfoRádióban.

Az életmódorvostan az elmúlt évtizedekben tömegesen megjelenő eredményekre épül: a rendszeres fizikai aktivitásnak, a lelki egészségnek, a megfelelő táplálkozásnak a betegséget megelőző és az azt gyógyító hatásaira. Ez most szivárog be az orvosi gyakorlatba, a munkahelyekre, a háziorvoslásba, sőt a turisztikába is. E folyamat elősegítésére pedig most konferenciát is rendeztek.

Ahogy az orvoslás új szintjeként egykor a gyógynövényekből kivont hatóanyagokat elkezdték kiadagolni és az emberek alkalmazták, úgy most az életmódorvostan javallatait, a mozgás-táplálkozás-életmód tényezőket lehet személyre szabottan, szakember által dozírozni - magyarázta Babai László.

"Az, hogy ezt miként lehet a mindennapokba beépíteni, nagyon egyéntől függ. Az azonban biztos, hogy a WHO-nak például a mozgásos ajánlását -

hetente 150 perc közepes intenzitású kardió mozgás, ami alapvetően fontos az egészség megőrzéséhez és a betegségek leküzdéséhez

- be kell építeni a mindennapokba. Szakítani kell vagy napi fél órát, vagy kétnaponta egy órát, hogy megtegyük" - emelte ki a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnöke.

Elmondta azt is: a már végzett orvosoknak, gyógytornászoknak, dietetikusoknak, a népegészségügyben dolgozó szakembereknek kiadták Az életmódorvostan című kötetet, ami bemutatja az életmódorvostan eredményeit, szempontjait, módszereit, gyakorlati hasznosítási módjait.

