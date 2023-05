Ítéletidő csapott le az országra, és még nincs vége

Az Országos Meteorológiai Szolgálat citromsárga riasztást adott ki zivatar és eső miatt több megyére is, de már eddig is rengeteg csapadék hullott az országban.

A vasárnapi egész napos szakadó esőből a legtöbbet a Dunántúl keleti, déli része kapott az Időkép adatai szerint. Györkönynél közel egy teljes hónapnyi csapadékot; hétfő reggelig összesen 57 millimétert mutatott a csapadékmérő. Vásárosdombón az elmúlt napokban több mint 70 milliméter csapadékról – számolt be a portál egyik észlelője.

Most az északi tájak nyitják a hetet magasabb csapadékösszeggel, de az ország minden részére jutott a mediterrán ciklonból. A következő napok pedig újabb csapadékot hoznak, esőből, záporból, zivatarból nem lesz hiány.

Az elmúlt napokban ugyan főleg a Dél-Dunántúlon esett a legtöbb eső, de fordul a kocka, hiszen egyre keletebbre vándorol a csapadékzóna. Hétfőn a nap második felében pedig újabb hullámban érkezik a keleti, délkeleti országrész felé a csapadékzóna – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt több folyónkon is árhullámok indultak el. Mivel a következő napokban is számítani kell újabb kiadós esőzésekre, így ezek az árhullámok még nagyobbak lehetnek.

A legjelentősebb árhullám a Rábán várható, ott a III. fokú árvízvédelmi készültségi szintet is meghaladhatja a folyó vízállása Körmendnél a hét közepén. Ugyanakkor a Dráván és a Murán is megközelítheti a vízállás a III. fokú készültségi szintet. A Dunán is árhullám alakult ki, mely Nagybajcsnál elérheti a II. fokú árvízvédelmi készültségi szintet.

Az Északi-középhegység vízfolyásain is árhullámok indultak el. A Tarnán meghaladhatja, a Sajón pedig megközelítheti a II. fokú árvízvédelmi készültségi szintet a vízállás. Az Ipolyon, a Zagyván, a Bódván és a Hernádon is árhullám vonul végig a hét folyamán.

Nyitókép: Julia_Sudnitskaya/Getty Images