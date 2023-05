Itt található az összes új, trükkös sebességmérő pontos helye

48 darab új Trafibox áll szolgálatba idén, ezzel közel száz helyen működik majd az autósokat könnyen átverő találmány – írja a vezess.hu, és a lap a meglévő és új, összesen 94 pontos címét is.

Az Országos Rendőr-főkapitányság azt közölte a portállal, hogy jelenleg már 46 darab Trafibox működik az országban, és újabb 48 darab készüléket helyeznek üzembe az év végéig.

A Trafibox egy nagyjából 80 centis, trükkös dobozról, amely helytől függően körülbelül 100-120 centis fémcsövön áll az adott út mellett, és kis ablak van rajta.

2016 áprilisa óta üzemeltet a rendőrség 365 darab fix sebességmérőt országszerte, amelyek 160 mobil készülékkel kiegészülve alkotják az autósok által jól ismert VÉDA-rendszert. Ebből a 160 darab ARH CAM-S1 típusú traffipaxból raknak be egyre többet a rendőrök ezekbe a Trafiboxokba az ő megfogalmazásukat használva ideiglenesen. Van, amikor nincs is kamera a dobozokban, a vidéki városokban 3-4 ilyen dobozt is képes lehet eredményesen kiszolgálni egyetlen mobil traffipax.

A Trafiboxok forgathatók, vagyis ezek egy részével ellentétben a kétirányú forgalmat is képesek ellenőrizni. A helyi rendőrök döntésén múlik, merre állítják, ráadásul rendős sem kell a működtetésükhöz.

A vezess.hu cikkében felsorolja a Trafiboxok címét, mind a 94-ét.

Nyitókép: Police.hu,