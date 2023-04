Zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ – hétvégi időjárás

Hullámzó frontrendszer vesztegel Kelet-Európa felett, frontjai mentén erősen felhős, borult az ég és többfelé fordul elő csapadék.

A Brit-szigetek felől nagy kiterjedésű ciklon helyeződik át Európa középső területei felé.

Az Ibériai-félszigeten továbbra is forróság a jellemző, helyenként a 35 fokot is meghaladja a csúcshőmérséklet.

Ennek a ciklonnak a melegfrontja éri el hazánkat, majd a ciklon okklúziós frontja alakítja időjárásunkat szombat estig.

Zivatarveszély Budapest körzetében

Zivatarok veszélye miatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki szombatra Pest, Nógrád, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyére, valamint a dunántúli vármegyékre az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Figyelmeztető előrejelzésükben azt írták: szombatra virradó éjszaka északnyugat felől kissé már labilizálódik a légkör, hajnaltól a záporok mellett esetleg zivatar is kialakul.

Hozzátették: szombaton a Dunántúl északi és nyugati részén a legjobbak a feltételek zivatarok kialakulásához.

Közölték azt is, az északnyugatról délkelet felé gyorsan áthelyeződő zivatarokból délután, este helyenként 70 kilométer/óra feletti széllökés és jégeső is várható. A zivatarok a Dél-Dunántúlra és a Duna vonalától keletre is átterjedhetnek.

Szombaton a vastagabb, összefüggőbb felhőzet keletre szorul, másutt gomolyfelhős, napos idő valószínű. Reggel, délelőtt még folytatódik a csapadékhullás, majd délután főként a Dunántúlon kell számítani záporok, zivatarok kialakulására, néhol akár heves zivatarokra is.

A déli, délkeleti szél fokozatosan veszít erejéből, éjszaka és szombaton jobbára mérsékelt marad a légmozgás. Zivatarok mentén azonban átmeneti szélerősödés előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 11 fok között várható, az északkeleti hidegre hajlamos részeken ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 16 és 24 fok között valószínű, délnyugaton lesz a legmelegebb, míg a tartósan felhős részeken a leghűvösebb.

Nyitókép: Pixabay