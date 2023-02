Bill Gates szerint pazarlás a Marsra jutásra költeni a pénzt

A milliárdos egy interjúban egyértelművé tette, hogy távoli bolygók fürkészése helyett az ő figyelme a nagyon is e világi problémákra koncentrálódik.

"Elég drága dolog

eljutni a Marsra, miközben ezer dollárnak megfelelő összegért meg lehet menteni egy ember életét például a kanyaró elleni oltások révén.

Így könnyű dönteni arról, hogy az ember ne akarjon a Marsra menni" - fogalmazott a BBC cikke szerint.

Elon Musk eközben a Mars kolonizálásáról, Jeff Bezos pedig űrversenyről beszél: hozzáállásuk eléggé eltérő. A Musk által 2002-ben alapított SpaceX végső célja embert juttatni a Marsra, és Bezosnak is van saját űrcége Blue Origin néven. Ő maga 2021-ben járt is az űrben egy rövid repülés erejére. Egy harmadik milliárdost, a brit Richard Bransont is izgatja az űr: a Virgin Galactic nevű vállalata őt is eljuttatta már az űrbe egy rövid időre.

Az interjúban Gates a mesterséges intelligencia jövőjét is érintette: szerinte

drámai módon meg fogja változtatni az emberiséget.

"Segít a tudományos és orvosi kérdésekben. Nemcsak egy robot: írni és olvasni is segít. A mesterséges intelligencia terén rohamosabb a fejlődés, mint a robotikában, de mindkettő nagyobb produktivitást hoz" - vélekedik.

Gates arról is beszélt, hogy meglepte az, amikor a koronavírus-világjárvány kapcsán összeesküvés-elméletek főszereplője lett.

"Nem számítottam rá. A pandémia alatt üzenetek tízmillióit kaptam arról, hogy én okoztam a vírust és az oltás révén követem az embereket.

Az tény, hogy az oltásokhoz van közöm, de csak életeket akarok velük menteni.

Tudom, hogy az emberek magyarázatot kerestek, egy kiváltó okot: egyszerűbb így gondolkozni, mint megérteni a tudományt" - fogalmazott.

Gates annak idején a szexuális bűntettei miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel is találkozott: ezzel kapcsolatban elmondta, már jobban odafigyel arra, kikkel kerül kapcsolatba.

KAPCSOLÓDÓ Bill Gates egy mesterséges vírus veszélyéről beszélt Úgy véli, a következő húsz évben újabb világjárvány robbanhat ki, amelyet akár mesterséges vírus is okozhat...

A milliárdos ma vagyonának jelentős részét a klímaváltozás elleni küzdelemre, az éhínség megszüntetésére és egyes betegségek a föld színéről való eltörlésére fordítja.

"Nekem nincs sok ruhám. Nem hordok ékszereket. De amikor kicsomagolok egy ajándékot, nem hajtogatom össze a papírt és nem használom fel újra. A nagymamám soha életében nem dobott ki papírzacskót vagy szalagot,

szóval az ő mércéje szerint őrült vagyok"

- válaszolta arra a kérdésre, hogy magánemberként takarékos-e.

Bill Gates 2021 májusában vált el feleségétől, Melindától. Arra a kérdésre, hogy szeretne-e újra rátalálni a szerelemre, ezt válaszolta: "persze, nem vagyok robot".

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Laurent Gillieron