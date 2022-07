Az ország keleti részein számítunk nagyobb zuhékra

Az Országos Meteorológiai Szolgálat minap arról számolt be, hogy markáns hidegfront körvonalazódik az előrejelzési mezőkben. A front egy felettünk képződő ciklonhoz tartozik majd, és a jelenlegi csapadék-előrejelzések elég biztatóak. Csütörtöki bejegyzésükben pedig most kicsit részletesebben is megvizsgálták az említett csapadékot.

Mint írják, a csapadék kezdetben konvektív (záporos, zivataros) formában érkezik, majd átvált esőbe. A fő megállapítás még mindig érvényes: az ország keleti részein számítunk a nagyobb mennyiségekre, ugyanis a ciklon okklúziós felhőzete visszahajolhat, és még vasárnap is adhat azon a tájegységünkön csapadékot – olvasható. (A friss szöveges, térképes előrejelzés itt érhető el.)

Az OMSZ bejegyzéséhez mellékelt első képén (lásd alább) a „főfutás” látható. Az előrejelzés a vasárnap éjfélig összegzett csapadékot ábrázolja, és egy darab lehetséges forgatókönyvet vizionál. Tehát egzaktul megmondja, hogy X mm esik Y városban az adott időlépcsőben – magyarázzák. Az ilyen jellegű csapadék esetén ezek az adatok csak tájékoztató jellegűnek tekinthetők, mert jelenleg (és még jó pár évig biztosan) nem lehet megmondani, hogy egy adott pontban (Y város) pontosan mennyi is fog esni a záporokból, zivatarokból.

A második képen a valószínűségi „tagok” láthatók. Ezek alacsonyabb felbontáson (gyorsabb számítás) futtatott előrejelzések, amibe a kezdeti feltételek módosítva kerülnek bele. Ez arra jó, hogy további 50+1 darab forgatókönyvet lássunk. Ha ezeket összegyúrjuk, akkor megkapjuk a bizonytalanság mértékét – teszi hozzá az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ebből tehát látható, hogy a forgatókönyvek között azért vannak különbségek (lehet, hogy 2 mm, de az is lehet, hogy 15), így már egy reálisabb képet kaphatunk arról, hogy Y városban hogyan is alakulhat a csapadék mennyisége.

Megjegyzi: ez még mindig csak 1 darab numerikus időjárási modell, miközben a végleges előrejelzés 5-6-ból készül el.

Végül hozzáteszik: még mindig jön a ciklon, és a hozzá tartózó frontrendszer.

Sokfelé várható eső, zápor, zivatar, de nagy különbségek lehetnek a csapadék mennyiségében kis területen belül.

A jó hír, hogy továbbra is a keleti régiókban van nagyobb esély a kiadós csapadékra – zárul a bejegyzés.

Nyitókép: Julia_Sudnitskaya/Getty Images