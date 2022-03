Drámai a helyzet a Balatonnál

Több mint 210 vitorlástulajdonos jelezte írásban, hogy szeretné bóján tartani hajóját a Balatonon. A kikötőhelyek ugyanis elfogytak, vagy megfizethetetlenek. Szakértői csapat alakult, hogy feltérképezzék a múltban létező, mára már elfeledett bójázás lehetőségeit.

Lehet, hogy az idei szezonban sok helyen találkozhatunk bójához kötött vitorlásokkal a magyar tengeren. Ezen dolgozik Gerő András, aki szerint a kikötőkben minden helyet eladtak, ráadásul, mint mondja, a megemelt kikötői árakat a kisebb hajók tulajdonosai nem tudják kifizetni, így számos vitorlás partra kerül.

Gerő András szerint drámai a helyzet. Megoldást kell keresni a kiszoruló hajók elhelyezésére, mert lehet, hogy a legtöbb veszélyes hulladékként végzi. A beérkező panaszlevelekből észleltem a bajt, és megkerestem azokat, akik segíteni tudnak.

Végignéztük, hogy mi lenne a teendő, hogy lehetne ezt megoldani, milyenek a jogszabályok. Elvileg a Balatonon nem tiltott a bójázás. Egyébként a az északi parton a múlt század végéig főleg ily módon álltak a csónakok és vitorlások – mondta Gerő András a likebalaton.hu kérdésére.

Ha sokunknak nem is tűnt fel, az igazság az, hogy most is több száz hajó van bóján a Balatonon.

Ők azok, akik áldozatként kikerültek a kikötőkből. A bevállalósabbak házilag barkácsolt eszközön állnak, például egy kibetonozott traktorgumira kötve. De ez nem környezetkímélő, ráadásul veszélyes. Képzeljük el, ha egy elsüllyedt hajóba beakad egy arra rohanó vitorlás! Súlyosan megsérülhet, hiszen a víz alatt nem láthatjuk az akadályt.

