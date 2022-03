Dining Guide – Jammertal Arcok – exkluzív interjú az Oscar-gálák séfjével, Wolfgang Puckkal

Magyar vonatkozású kuriózum, hogy az Oscar-gálák történetében először vett részt a neves esemény vendéglátásában magyar séf Szántó István személyében. A tehetséges szakember a Magyarországon – és a közép-kelet-európai régióban – elsőként nyitott Spago by Wolfgang Puck konyhafőnöke.

A Dining Guide interjúja még az Oscar-gála előtt készült. Wolfgang Puck így mesélt a 25 évvel ezelőtti kezdetekről, arról, hogyan vált ő a gála legfőbb vendéglátójává.

„Azelőtt három-négy különféle szolgáltatóval voltak szerződésben, akiktől előzetesen bekérték az ételeket kóstolásra, szóval elég komplikált procedúra volt az egész. Én azt mondtam nekik, hogy ha ők maradnak a filmgyártásnál, én meg azt tehetem a vendéglátás terén, amit jónak látok, akkor rendben van.

Régebben több különféle menüből lehetett választani, ami örökös konfliktushoz vezetett az Oscar-gálákon.

Nálam egyféle menü volt, és mindenki boldog volt. Aztán egyszer csak lett a bizottságnak egy új elnöke, Down Hudson, és akkor változtattunk. Amikor 1500 embert kell ültetett vacsorával kiszolgálni, az egy nagyon időigényes játék. Ezen egy kicsit lazítani kellett, hogy a vendégeknek ne kelljen egymásra várni hosszasan. Így most csak néhány terített asztal van néhány stúdiónak, öt-hat asztalhoz terítünk így összesen, a díjra jelölteknek. A többi asztal is elegáns, de ezekhez lazábban tudnak leülni a vendégek. Kistányérokat szolgálunk fel különféle falatokkal. Harmincféle tányért összesen, minden fajtából 800 darabot. De mi szerencsések vagyunk, mert rengeteg séffel dolgozunk. Vállalatok étkeztetését is vállaljuk, mi főzünk például a Sony Pictures és a Netflix Studiónak is.”

Szó esett az amerikai Super Bowl rendezvényről is, amely szintén a Puck-catering portfólió egyik büszkesége. A Super Bowl gyakorlatilag nemzeti ünnep már Amerikában. Mesélne kicsit a megbízás méreteiről? – hangzott a Dining Guide kérdése.

„A rendezvény egy részét láttuk mi el. A méregdrága jegyeket három szinten árusítják, és így oszlik meg az ételszolgáltatás is. Csak mi 30 ezer emberre főztünk, óriási a logisztika az esemény mögött. Őrületes szervezéssel jár, hogy minden egyes ember a megfelelő ponton álljon, a biztonsági előírások és protokollok óriási méreteket öltenek, csak a teherautóknak három órát kellett várniuk, mire átjutottak a biztonsági kapukon – még szerencse, hogy hűtőkamionokkal dolgozunk.

A backstage, az eseményt biztosító háttérmunka érdekesebb, mint maga a rendezvény.

Elképesztően sok minden zajlik a háttérben. Mi három különálló konyhával oldottuk meg a ránk eső feladatot. Összesen 34 ezer süteményt készítettünk, apró fajtákat, macaront, kicsi citromtortákat, csokis sütiket. A legdrágább étel a japán marhaszelet volt, de felszolgáltunk kaviárt, homárt és egyszerűbb ételeket is a kevésbé drága kategóriákban.”

